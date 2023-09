Provincia: autorizan suba en la cuota de los colegios privados

El Gobierno bonaerense autorizó hoy la readecuación de la cuota de septiembre de los colegios privados del territorio provincial con aporte estatal y el pago de una asignación no remunerativa de 30 mil pesos por única vez para los docentes de esos establecimientos, se informó oficialmente.



Así se dispuso por resolución del área de Gestión Privada de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense.



"Atento el anuncio del señor Gobernador por el cual se otorgará una Asignación No Remunerativa de $ 30.000 por única vez para los y las trabajadores y trabajadoras de la provincia que hayan percibido haberes en agosto, y en virtud de hacerlo extensivo para aquellos que desempeñan funciones en Escuelas de Gestión Privada, se toma la decisión que el bono para los y las docentes incluidos en la planta orgánica funcional con aporte de los establecimientos subvencionados, será liquidado por la Dirección General de Escuelas en su totalidad (al 100%, independientemente del porcentaje de aporte estatal con que cuente el servicio educativo)", expresa la disposición a la que accedió Télam.



Remarca que "esta medida, busca llevar tranquilidad tanto al personal que se desempeña en dichos establecimientos, como a sus propietarios, y no trasladar el costo de este instrumento a las familias de los alumnos y las alumnas de los colegios de la provincia".



Además "en virtud de la nueva política salarial para los y las docentes que se instrumentará a partir de septiembre 2023, se establecen los nuevos topes arancelarios con un incremento del 5,4% " al aumento ya previsto anteriormente de un 9%.



"La decisión llega tarde porque la gran mayoría de los establecimientos ya envió a los padres de los alumnos la cuota arancelaria correspondiente a septiembre. Por lo tanto esto provocará un trastorno administrativo porque habrá que agregarlo a la liquidación del próximo mes. Además, otra vez el permiso de mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos salariales que deben afrontar los institutos", dijo el secretario Ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita.



Según las estimaciones que hizo la entidad que agrupa a más de 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en Buenos Aires, con esta autorización en lo que va del año los aranceles subirán un 93% mientras que el costo salarial se incrementó entre un 103 y un 104% según las categorías docentes.



"Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos salariales. Entre lo que no se pudo recuperar de 2023 y el acumulado del 2022, la pérdida de capacidad de financiación por cuota mensual está un 27% por debajo del costo que tienen que afrontar los colegios para pagar los haberes de maestros y profesores", explicó Zurita.