David Bowie será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega David Bowie. El cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Let's Dance, Ashes To Ashes, This Is Not America, Underground, Blue Jean, Across The Universe, Heroes, Changes, Modern love, Rebel Rebel, The Stars Are Out Tonight, Dancing In The Streets, Fame, Under Pressure, Fashion, Starman, China Girl, Tonight, Hallo Spaceboy, The Man Who Sold The World , entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme cantante.