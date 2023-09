Salud en emergencia: las clínicas ante la sobredemanda en los hospitales públicos

La escasa disponibilidad de camas y quirófanos también afecta a las clínicas y sanatorios de La Plata que se crearon justamente porque en los últimos setenta años no se construyeron hospitales estatales como exigía el crecimiento demográfico y están sobre pasados por la demanda. Las primeras instituciones privadas enfrentaron a sus fundadores a problemas ante los cuales debieron improvisar. El más importante fue la falta de experiencia en la administración de emprendimientos de ese tipo, porque en un principio el director conducía al cuerpo de profesionales y se hacía cargo de “todo el papelerío administrativo, de compras, convenios, etc.”.

El modelo no fue eficaz salvo excepciones y finalmente algunos se alejaron de la práctica de la medicina obligados por las complicaciones administrativas que debían aprender sobre la marcha. Finalmente aparecieron administradores especializados en la conducción de esas entidades. A los médicos, en general, les molesta que se las llame empresas.

En la actualidad se consideran a las clínicas y sanatorios como parte de la actividad privada, aunque en realidad en La Plata sus ingresos dependen, casi exclusivamente del IOMA y del PAMI el que, sumado el envejecimiento de la población, adquiere mayor importancia y complejidad. Ambos pagan honorarios que todas las organizaciones médicas consideran insuficientes, problema particularmente notable en estos días. Pero además todos los servicios auxiliares que generan las internaciones no son valorados teniendo en cuenta los crecientes costos que demanda un paciente internado. Por eso los sanatorios se desenvuelven ajustando costos continuamente ya que en los periodos de alta inflación, como ocurre en el presente, el reconocimiento del valor de las prestaciones no suele realizarse con el dinamismo que impone el costo de vida.

Según estimaciones de los conductores de las clínicas alrededor del 70% de los pacientes pagan con bonos de una u otra de esas entidades, y suelen ocurrir desfasajes que comprometen la existencia misma de esas instituciones.

La dificultad que no pudieron superar es la incorporación de tecnología que demanda cada vez mayores inversiones. Esa tecnología médica que permite hoy lograr diagnósticos y tratamientos más rápidos a medida que se perfeccionan es naturalmente más costosa, como ocurre con las aparatología para diálisis, neonatología, diagnóstico por imágenes, oftalmología etc. La mayoría de los aparatos, por no decir todos, son importados, de la misma manera que sus repuestos sumado a que en ocasiones la reparación requiere de personal especializado, lo que encarece aún más su mantenimiento.

A raíz de que las prácticas y los derechos con esos equipos no se pagan adecuadamente. En épocas de devaluaciones los trámites en el PAMI y el IOMA suelen tomar hasta dos meses, (o más) de manera que cuando se efectiviza el pago no está incluido en el mismo el nuevo costo que significa la variación del precio del dólar.

Los hospitales públicos requieren inversiones en aparatos que no siempre se realizan y las dificultades burocráticas para comprar equipos importados conllevan periodos prolongados para instalarlos. También tienen problemas con repuestos para las reparaciones.

Toda esta problemática que viene sucediendo hace tiempo se incrementa año tras año con el avance de la ciencia y con la obsolescencia que naturalmente van teniendo todas y cada uno de estas herramientas sumamente útiles para el diagnóstico y/o tratamiento de los pacientes.

En las clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, sus pacientes están asegurados en empresas de medicina prepaga, que abonan sustancialmente mejores retribuciones sin las demoras en que incurren el IOMA y el PAMI. Ante esa situación los sanatorios tratan de suplir la falta. En algunas especialidades como el diagnóstico por imagen se han creado en La Plata algunos con equipos de última generación.

Algunos especialistas se embarcaron en la aventura de comprar aparatos, instalándolos en sus consultorios para suplir la falta de los mismos. Pero para muchos ha sido una mala experiencia desde el punto de vista económico. “No escuché la advertencia que me convertiría en un pequeño empresario, en realidad, propietario de un micro emprendimiento y yo no estaba preparado para eso. De movida puedo decir que no hice cuentas respecto al precio en dólares y que los pacientes me darían bonos con valor en pesos, además que las prácticas se pagan menos, y encima de todo eso, nunca se sabe cuánto van a costar los repuestos por las devaluaciones”, explica uno de ellos.

A su vez, para poder disponer de esos equipos, las clínicas platenses debieron tercerizar áreas de alta o mediana complejidad a grupos de inversores, médicos y no médicos que puedan financiar y afrontar económicamente lo antes descripto.

Esto genera un alivio en cierta forma a las clínicas, sanatorio y hospitales, pero complica aún más un sistema sanitario, ya complejo en sí mismo, incorporando un sub sistema dentro de otro, con reglas diferentes, incluso entre el mismo personal de salud, generando una suma de complejidades que hace que colisionen las relaciones profesionales, los ingresos, la convivencia y la equidad.

Ante las dificultades que enfrentan las clínicas, como en otros ámbitos de atención de la salud en el gran La Plata, se superan obstáculos de todo tipo en pro del bienestar común.