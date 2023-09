John Lennon será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega John Lennon. El cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Imagine, Dream, Working Class Hero, Beautiful Boy, Mother, Woman, Nobody Told Me, What You Got, Dear Yoko, Instant Karma, Jealous Guy, Meat City, Just Like Starting Over, Only People, Out The Blue, Watching The Wheels, Mind Games, Whatever Gets You Thru The Night, Power to the People, Stand By Me, Give Peace A Chance , entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme cantante.