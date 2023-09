Pink será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Pink. La cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Can We Pretend, Don t Let Me Get Me, All I Know So Far, Get the Party Started, Please Dont Leave Me, Try, Trouble, Just Give Me A Reason, True Love, Cover Me In Sunshine, What About Us, Stupid Girls, Trustfall, Sober, So What, Never Gonna Not Dance Again, Who Knew, Just Like Fire, Just Like A Pill, I Don´t Believe You, Funhouse, Blow Me (One Last Kiss), One To Many, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de esta enorme cantante.