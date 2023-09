Amenazan con paralizar el Mercado Regional y advierten que en La Plata podrían faltar frutas y verduras

Los puesteros del Mercado Regional La Plata anunciaron que el próximo lunes no llevarán adelante la venta de frutas y verduras en el predio de 520 y 116, lo que podría derivar en un desabastecimiento en las verdulerías de la Región. Se trata de una medida de fuerza "por la crisis de los precios y el mal manejo del Mercado". Según señalaron, "los productores de la Región ya saben que no tendremos actividad en los puestos y el domingo no moverán sus productos".

"La medida está confirmada, los puestos no abrirán, y los quinteros también han tomado las medidas necesarias para no ingresar mercadería", aseguró un puestero de frutas.

"Como en toda actividad, hemos tenidos un incremento en los costos, pero el Mercado Regional lo está haciendo de una manera muy arbitraria", manifestó.

Según sostuvo, "todos los meses tenemos aumentos de todo tipo: los alquileres subieron el 100 %, aumentó siete veces lo que valía una descarga". "El problema es que todos esos aumentos lo paga el consumidor final en la verdulería. Sin dudas, la baja de la demanda repercute en la venta aquí en el Mercado", explicó.

Para el sector "existe una actividad ilógica para un mercado de consumo masivo como el de La Plata, donde todo es obsoleto y caro, en donde hay maltrato hacia los puesteros, desde la forma de dirigirse por parte de la administración hasta los costos de la luz".

"Todo se distorsiona en los costos", afirmaron. En ese sentido, deslizaron que "por ejemplo un cajón de perejil vale 200, y la descarga cuesta lo mismo, pero el operario se lleva $50 pesos, y el resto dónde queda". "Entonces está todo distorsiona y el Mercado funciona mal", reiteraron.

La medida de fuerza del próximo lunes "alcanza a todos los productores que operan en este mercado". "El fin de semana no ingresarán frutas y verduras de la Región, sólo se recibirán a algunos camiones que vienen desde el interior del país y de la Provincia".

Consultados por este medio, advirtieron que a raíz de la decisión "puede haber desabastecimiento de mercadería en las verdulerías de La Plata, es muy probable que pueda suceder tras el fin de semana".

Los puesteros advirtieron que "se está destruyendo la demanda, y por ende la actividad económica del Mercado". "Acá en La Plata somos caros, en el Mercado Central de Buenos Aires se paga el 20 % más barato, por ejemplo la lechuga y la acelga". "Todo impacta en el consumidor y en la actividad del Mercado", remarcaron.

A raíz de lo planteado, deslizó que "es necesario diagramar la actividad, transparentar los costos del Mercado, tener en claro por qué se cobran determinadas cosas, por qué un descargador gana $50 de un valor de $180 (¿y los otros $130?), necesitamos licitaciones de un mercado para productores, hay muchas cuestiones para resolver".

"Hubo un acercamiento con la gente de la administración, pero la intendencia lo desestimó. Hemos enviado una solicitud de reunión con el intendente de la Ciudad, hace un mes y medio, pero no hemos tenido respuesta, por eso realizamos esta medida. Es necesario una reunión urgente para tratar la situación del Mercado", enfatizaron.