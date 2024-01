Arsenal no quiere alejarse de la punta

Arsenal, cuarto a cinco unidades del puntero Liverpool, enfrenta hoy al Crystal Palace en la continuidad de la 21ra. fecha de la Premier League.

El partido se jugará desde las 9:30 de Argentina (ESPN y Star+) en el Emirates Stadium de Londres, en tanto que desde las 14:30 (Star+)se enfrentarán Brentford ante Nottingham Forest, que tiene en sus filas a los argentinos Gonzalo Montiel y Nicolás Domínguez.

La fecha la 21ra fecha se inició con los siguientes resultados: Burnley 1, Luton Town 1; Chelsea 1, Fulham 0; Newcastle 2, Manchester City 3; Everton 0, Aston Villa 0 y Manchester United 2, Tottenham Hotspur 2.

La jornada de la Premier League continuará mañana con el siguiente cuadro de partidos:

Sheffield United vs. West Ham (11:00, Star+) y Bournemouth vs. Liverpool (13:30, Star+) y culminará el lunes con el enfrentamiento entre Brighton (en este equipo jugará Valentín Barco) vs. Wolverhampton (16:45, ESPN y Star+).

Las posiciones están ordenadas de la siguiente manera: Liverpool, 45 puntos; Manchester City y Aston Villa, 43; Arsenal y Tottenham, 40; West Ham, 34; Manchester United, 32; Brigthon y Chelsea, 31; Newcastle, 29; Wolverhampton, 28, Bournemouth, 25; Fulham, 24; Crystal Palace, 21; Nottingham Forest, 20; Brentford, 19; Everton, 17; Luton Town, 16; Burnley, 12 y Sheffield United, 9.