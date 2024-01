Di María, con gol y asistencia en el triunfo del Benfica

El volante campeón del mundo Ángel Di María fue la gran figura ayer en el triunfo del escolta, Benfica (el destino de Benjamín Rollheiser, que acaba de ser transferido por Estudiantes) ante Boavista, por 2 a 0, en la continuidad de la 18º fecha de la liga portuguesa.

Di María, que adelantó que dejará de jugar en la Selección después de la Copa América, abrió el marcador a los 16 minutos de la segunda etapa con un remate de media distancia que sorprendió al arquero Joao Goncalves.

De esta manera, “Fideo” alcanzó su séptimo grito en la liga portuguesa y continúa como máximo goleador de las “Águilas” en lo que va de la temporada oficial.

Sobre el cierre del partido, Di María, que posiblemente se retire del fútbol vistiendo la camiseta de Rosario Central, asistió al brasileño Marcos Leonardo (en tiempo de descuento) para su segunda asistencia en lo que va del torneo.

El volante del seleccionado argentino acumula 11 goles sobre 25 partidos y lleva 3 asistencias a lo largo de la temporada 2023/2024.

El vigente campeón portugués alcanzó los 45 puntos con la quinta victoria al hilo y está a uno del líder Sporting de Lisboa (46).

Benfica también tuvo como titular al defensor campeón del mundo Nicolás Otamendi.

La jornada continuará hoy con estos partidos: Estoril vs. Arouca (12:30); Casa Pía vs. Farense (15) y Oporto vs. Moreirense (17:30). Mañana, Portimonense vs. Gil Vicente (12:30); Chaves vs. Río Ave (15) y Vitoria Guimaraes vs. Estrela (17:30).

Posiciones: Sporting, 46; Benfica, 45; Oporto, 38; Braga, 36; Guimaraes, 33; Moreirense, 29; Famalicao, 22; Farense, 21; Boavista, 20; Casa Pía, 19; Estrela y Portimonense, 18; Estoril, 17; Arouca y Gil Vicente, 16; Rio Ave, 15; Vizela, 13; y Chaves, 11.