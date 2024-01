La peor cara de la inseguridad: el paso a paso de cómo mataron a Umma y los tremendos videos del robo

Una vez más, lamentablemente, otro cruel asesinato volvió a poner en primer plano a la problemática de la inseguridad y la violencia en Argentina. Umma Aguilera, de tan solo 9 años, perdió la vida ayer tras ser baleada en la cabeza durante un intento de robo a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

El estremecedor episodio generó enorme conmoción en toda la sociedad y volvió a poner de manifiesto una de las problemáticas que más preocupa a los argentinos: la inseguridad. Problemática que tiene en vilo constatemente a los platenses y que, hace poco más de siete años, también supo llorar la muerte de Abril Bogado, la nena de 12 años asesinada de un balazo en la madrugada del 5 de noviembre del 2017, en uu intento de robo en 510 entre 11 y 12. De la misma forma, pero en la jornada de ayer, Umma Aguilera fue ejecutada de un tiro cuando delincuentes quisieron asaltar a sus progenitores.

Umma era la hija de un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. De acuerdo a lo revelado por fuentes, el brutal asesinato tuvo lugar ayer temprano a las 8.48, cuando Eduardo Aguilera, el agente de la PFA que se encontraba de franco, salía de su casa en su auto junto a su esposa y su hija Umma, por las calles de Villa Centenario y fue interceptado por cuatro ladrones armados que le quisieron robar el vehículo.

El policía no se resistió. Según las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, Aguilera intentó evitar el asalto acelerando su auto y uno de los delincuentes, sin mediar palabra, hizo dos disparos cuando el oficial arrancó. Uno de los proyectiles atravesó la ventanilla trasera del lado del conductor y, otro, la aleta trasera izquierda, donde estaba la Umma.

Los delincuentes en ese momento se dieron a la fuga y Aguilera siguió con su auto hasta que frenó a mitad de cuadra y se bajó del auto para asistir a la menor que estaba en el asiento trasero.

Fuentes judiciales y policiales detallaron que a raíz del ataque, Umma sufrió una herida de bala en la nuca y otra en una de sus manos, por lo que fue primero trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego derivada en un helicóptero al Hospital Médico Policial Churruca-Visca, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta que falleció cerca de las 15.

Crimen de Umma: un violento raid y un detenido

La cronología del crimen de Umma incluyó un violento raid de 8 minutos en los que las cámaras de seguridad son la clave del expediente que instruye el fiscal Pablo Rossi, de la UFI N°18 de Lomas de Zamora, y cargo de la investigación por el homicidio que repudió la ministra Bullrich (“Mano dura es matar a una nena de 9 años”) y hasta el presidente Javier Milei: “Umma fue asesinada cobardemente; vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron”.

Las víctimas fueron abordadas por al menos dos delincuentes armados que se trasladaban en un Toyota Corolla que había sido robado minutos antes. Otros dos habrían quedado dentro del auto. Según dijeron fuentes policiales a este diario, ayer por tarde la Policía logró detener a un sospechoso de 22 años, que está alojado en la Comisaría 7° de Lomas de Zamora. En tanto al cierre de esta edición buscaban intensamente a otros tres ladrones ya identificados.

Según el relato de María Álvarez Rodriguez, perteneciente a la PFA en la Superintendencia de División de Rastros, salían de su casa junto con su esposo y su hija en un Ford Ford KA color gris.

Esto fue corroborado por las cámaras de seguridad que mostró al Toyota Corolla negro en el que circulaban los delincuentes por la calle. En ese mismo momento, los policías salían con su Ford Ka gris, junto a la hija de ambos. Al verlos, el Toyota frenó de golpe y uno de los delincuentes parece apuntarle al conductor con un arma.

Ante esto, el policía al volante del Ford Ka avanzó y aceleró. Fue entonces que comenzaron los disparos. Uno de ellos fue le que hirió a Umma. Luego, en el video se ve a otro sospechoso, que sería el cómplice del primer ladrón. Ambos se subieron corriendo al Toyota y escaparon: ese fue el coche que se encontró en la zona de Villa Fiorito ayer por la tarde y que será peritado.

Tras el ataque, el vehículo de los policías se detuvo y se abrió la puerta del conductor. El custodio de Bullrich bajó desesperado y se dirigió a la puerta trasera. Se pudo ver cómo se abalanzó sobre la menor ya herida, y que tras ser trasladada de urgencia al nosocomio, murió pese a los esfuerzos médicos.

Vecinos indignados

Los vecinos se mostraron indignados con el panorama del barrio en materia de seguridad. “Es un desastre la seguridad. No hay presencia policial. Nada de nada. Cero. Hace poco mataron a un remisero de un tiro en la cabeza. Nuestros hijos no salen a la calle, no los dejamos”, dijo Mónica, vecina de 50 años, frente a otro asalto en el conurbano bonaerense terminó en tragedia.

Tras el crimen, el vehículo en el que se movilizaban, un Toyota Corolla, fue hallado en Fiorito