Expectativas a la reacción del mercado por la marcha atrás del paquete fiscal

”Traspié” y “tropiezo”. Con esas palabras, distintos especialistas analizaban ayer la decisión del Gobierno de retirar todo el capítulo fiscal de la denominada Ley Ómnibus de Javier Milei. La medida, anunciada a última hora del viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, implica eliminar de la normativa los artículos referidos a blanqueo, moratoria, Bienes Personales, jubilaciones y retenciones que, en conjunto, constituían la columna vertebral del plan libertario de déficit cero.

Mientras el propio Caputo admitió que la idea obedece a la necesidad de acelerar la aprobación (trabada en Diputados) del proyecto, entre los analistas hay quienes advierten que la reacción del mercado en el arranque de la semana puede mostrar bajas, especialmente en los bonos soberanos.

Por caso Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen, evaluó: “El mercado lo va a tomar para mal en principio. Es un retroceso, no espero una buena jornada para los bonos argentinos. Creo que con lo que pasó el viernes los deja mal parados”.

En el mismo tono, otro analista apuntó: “Es una mala señal porque refleja el primer traspié en términos de gobernabilidad de la nueva administración”.

Para Norberto Sosa (de Invertir en Bolsa), “la noticia (del retiro del capítulo fiscal en la Ley Ómnibus) sorprende negativamente, sobre todo porque en sus primeras apariciones Caputo había sido muy contundente acerca de que el corazón del programa era el equilibrio o superávit fiscal”.

Por su parte, Marina Dal Poggeto (de EcoGo), opinó que “el Gobierno cedió y parece dispuesto a negociar. Sacaron el capítulo fiscal completo, cuando lo más resistido era retenciones y el tema jubilatorio. Imagino que será para negociar (la reversión de) Ganancias con los gobernadores” y que, “si bien el retiro del paquete fiscal no es buena noticia, políticamente debería descomprimir un poco”.

También el analista financiero Christian Buteler advirtió que “la reacción que se espera debería ser negativa de los mercados porque pone más lejos la meta de equilibrio fiscal financiero al que aspira el Gobierno. Esto afecta a los ingresos tributarios y el ajuste va a recaer más sobre los gastos, que en algunos casos son más inflexibles a la baja”.

Santiago López Alfaro, de Alyc Patente de Valores, matizó que “la recepción no va a ser la mejor, con el paquete fiscal el mercado festejaría así que puede haber alguna toma de ganancias, aunque en bonos estamos en precios bajos. Lo importante es que la ley tenga aprobación de diputados el martes y ver si el capítulo fiscal vuelve más adelante. No va a ser positivo pero no veo una caída enorme en el mercado porque especialmente en los bonos en dólares todavía estamos en valores muy baratos”.