El mercado atento al Congreso

En una negociación contrarreloj, con nuevas postergaciones por la Ley Ómnibus que ahora se debatirá en sesión de Diputados a partir de las 10 de la mañana del jueves, con vigilia de movimientos sociales que saldrán a pedir comida por los supermercados, el mercado financiero local volvió a mostrar en el inicio de la semana una rueda en sombras, con dólares en alza, bonos en baja, riesgo país para arriba y acciones con leve baja en dólares en Buenos Aires, pero más fuerte y en bloque para los ADR argentinos que cotizan en Nueva York.

El mercado comenzó el lunes de muy mala manera, pero con el correr de las horas desde el Gobierno se siguieron resignando cosas, por lo que el “ómnibus”, que ya se había convertido en un “Fitito”, quedó reducido a un “ratoncito”, y se espera que en algún momento del viernes, seguramente con fuerte resistencia en las afueras del Congreso, podría conseguirse el sí de Diputados. Y luego habrá que dar otra dura negociación en el Senado.

Este notable desgaste, que reduce de manera vertical el plan que tenía Javier Milei para bajar el déficit fiscal de manera tajante, hizo desaparecer por completo la tendencia casi eufórica que tenía el mercado local hasta el cierre del viernes, antes de la inesperada conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por supuesto, esto es nada más que un round. Un operador resoplaba al cierre de las operaciones: “Pudo ser peor, la sacamos barata. Ahora habrá que ver que pasa sobre todo el jueves, cuando los movimientos sociales se agiten frente al Congreso, con la ministra (Patricia) Bullrich intentando que alguien le respete los protocolos. No será fácil”.

Esta dura pulseada entre la política enfrentando a la iniciativa presidencial se da con señales del FMI mostrando respaldo: se aplazará hasta dentro de unos meses la revisión de 2024 por las reformas, sin que eso afecte el giro de DEG por US$ 4.700 millones, por lo que el país seguirá performing con el Fondo y los organismos multilaterales podrán seguir ofreciendo préstamos.

Y por si quedara alguna duda, el embajador de EE.UU. en Argentina Mark Stanley salió a decir con todas las letras “tenemos 202 años de relación con Argentina y este es claramente el mejor momento”, por lo que Washington, por ahora con Joe Biden y quizás con Donald Trump a partir de 2025, también se convierte en un fuerte respaldo externo para Milei.

En Wall Street comenzó a aparecer un leve cambio de sensación. Los últimos datos de crecimiento económico y de inflación norteamericanos descartan ya por completo una recesión, algunos incluso creen que quizás también se esquive un aterrizaje suave.

Pero a nivel local la respuesta fue bien diferente: con los legisladores deshojando la Ley Ómnibus, el dólar blue subió $5 hasta $1.225, el Senebi subió $8,50 hasta $1.290, el MEP saltó $27,33 hasta $1.220,10 y el contado con liquidación saltó $19,87 hasta $1.265,90. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 40% y la del CCL con el mayorista se ubicó en el 53%. En un día en el que el BCRA pudo comprar apenas US$ 84 millones, pero al final del día la autoridad monetaria pudo sumar US$ 153 millones a las reservas. Y ¿por qué tanto castigo a los papeles argentinos en Nueva York con Wall Street tan para arriba? ¿Es sólo la resistencia de la política al recorte de gastos? No: hubo otro factor que preocupa, ya que se concretó un nuevo retroceso para el precio de los granos, principal producto de exportación del país, que bajaron otro escalón y se colocan en el peor nivel en 38 meses.

En realidad, con problemas financieros cada vez más complicados en China, con suspensión de cotización de varias empresas y con un tribunal ordenando la liquidación final del gigante inmobiliario Evergrande, el gigante asiático se va quedando sin poder de compra y obviamente las commodities que dependen del consumo bajan y los que sirven de refugio se afirman.

Finalmente, nadie sabe de dónde sacará fondos Milei para eliminar el rojo fiscal, ni primario, ni el pago de intereses. Si no le aprueban la Ley Ómnibus será aún más complicado. Y el jueves, además, la Corte vuelve a funcionar por el final de la feria judicial, por lo que el DNU estará boyando para ser tratados por los jueces del alto tribunal.