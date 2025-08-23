Una economía con el freno de mano puesto y los riesgos del plan del presidente Milei

eleconomista.com.ar

La economía está inmersa en las elecciones y la esperanza oficial es que “Todo Marcha Acorde al Plan” y ganen en la provincia de Buenos Aires. Lo dijo Javier Milei en el Council of the Americas: “Estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo. Concretamente, desdoblan las elecciones porque no pueden enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina. Por eso es tan importante la elección del 7 de septiembre, porque básicamente el kirchnerismo va a tirar todo ahí”.

“Y la realidad es que si además le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, pero si le ganamos en septiembre estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos ha agobiado”, arengó Milei entre aplausos (algunos) de los empresarios reunidos en el Hotel Alvear.

Sabe el oficialismo que la puerta de entrada al “paraíso” es el 7 de septiembre si logran quebrar al kirchnerismo en la PBA. Están completamente enfocados en que a partir de ahí, se estabilizará lo financiero (el riesgo país y el dólar) y podrá empezar a ceder la tasa de interés por las nubes.

“Desde diciembre sacamos el cepo, recapitalizamos al Banco Central con el FMI, compramos US$ 5.000 millones, se consolidó la baja de inflación y ganamos la elección en CABA. Yo hubiera pensado que con todo esto el riesgo país iba a estar ahora cerca de 400 puntos. Evidentemente el mercado ve un riesgo político”, había dicho hace una semana Luis Caputo durante una más de sus apariciones en el stream de Carajo.

Dos riesgos

Para la consultora 1816, hay dos riesgos asociados a esa mirada: (i) que, pese a lo que predicen las encuestas, la elección no sea tan buena para el Gobierno (sobre todo la de dentro de dos semanas en PBA), y/o (ii) que el diagnóstico sea incorrecto y que aún con una buena performance oficialista, los bonos continúen lejos de los niveles que habilitan rollover porque los inversores buscan algo más para comprar bonos argentinos.

“Quizás los mercados verían con buenos ojos una mayor acumulación de reservas, pero el equipo económico no pareciera considerar que es urgente comprar divisas y Caputo aclaró que, al menos hasta las elecciones, dejarán de comprar en el spot. Con las elecciones nacionales a 10 semanas de fin de año, la meta de reservas del Fondo de diciembre quedaría lejísimo”, advirtieron.

Un examen

Un test será la semana que viene cuando al Tesoro le venzan $13,7 billones, incluyendo $9,1 billones en manos privadas. “Dado que, con encajes diarios, ahora los bancos llegarán a las subastas siempre cumpliendo la exigencia de efectivo mínimo, será más difícil tener una idea de lo que ocurrirá con el rollover, pero basándonos en la experiencia reciente no se pueden descartar nuevas subas de encajes en los próximos dos meses”, dice 1816.

Y en el medio de todo esto, la economía muestra claros síntomas recesivos (que no es lo mismo que haya recesión). En junio la actividad cayó 0,7% mensual. Además, se corrigieron abril (de +1,9% a +1,5%) y mayo (de -0,1% a -0,2%). “Con esto, el segundo trimestre del año pasa de +0,8% trimestral a apenas +0,1%, reduciendo el arrastre para 2025”, apuntó Milagros Gismondi, economista de Cohen.

Datos poco auspiciosos

Un consultor, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, detalló a sus clientes la “malaria” en términos de actividad que se viene. “Los datos de julio no son muy auspiciosos”, avisa el economista que se bajó de la gestión macrista con la salida de Federico Sturzenegger. Y detalla:

- “El índice construya dio una pequeña caída de 0,5% con lo cual no se espera una buena performance para la construcción”.

- “La producción de autos mostró una caída en julio interanual de 16,5%, una producción de 37.100 unidades: es de las más bajas”.

- “El crédito se esperaría que tenga alguna desaceleración en los próximos meses, por lo tanto se desacelere también un poco este consumo en bienes durables”.

- “En lo que es consumo masivo, lo que estábamos viendo es que empieza a notarse una caída, pero ventas pymes había dado en junio -6,7% y en julio menos -5,7%. Sabemos que es un sector que está bastante castigado por la venta online, con lo cual esas caídas pueden tener pérdida de mercado”.

- “Cuando uno mira el IVA DGI, en julio hay un aumento de 3,9% interanual real, que es bajo para el crecimiento de la economía, con lo cual claramente vemos que se está desacelerando, se está cayendo un poco el consumo en estos últimos meses”.

- Y remata: “Lo que estamos viviendo es una fuerte desaceleración de la economía en estos últimos meses”.

Si bien este año el consenso de las consultoras cree que se puede crecer al 5%, la preocupación ya se plantea para el 2026. De hecho, Equilibra calcula que dada la caída de los últimos meses y el impacto aún no medido de las súper tasas en la actividad, es probables que el arrastre sea menor. De hecho, ahora pronostican un crecimiento más cerca del 3% o 3.5% que del 4,5% que estima, por ejemplo, el FMI.