Realeza: de la abdicación de Margarita al cambio social en Baviera

Su Majestad, Federico X de Dinamarca. El 14 de enero de 2024, Federico se sumará a la saga de reyes vikingos que desde la Edad Media manejan los destinos del país. Su madre, la reina Margarita, anunció en el discurso de Año Nuevo que abdicaría en su hijo mayor y heredero de modo que el balance 2023 de toda la actividad de las monarquías europeas lo comenzamos con esta noticia inesperada.

No hubo rumores previos y Margarita parecía estar totalmente repuesta de sus problemas de salud. Incluso no hace tanto había dicho en un reportaje: “Dinamarca es lo más importante en mi vida. Nunca abdicaré porque no es tradición en Dinamarca y esa renuncia se podría calificar de debilidad”.

O se olvidó de sus propias palabras o se dio cuenta que nadie podría calificar de débil a una mujer políticamente incorrecta, que trabaja de escenógrafa y vestuarista, que fuma en público y sigue usando tapados de piel; una mujer que surfeó con dignidad las locuras de su esposo y que confesó que había sido una madre espantosa. Son tópicos que a otra mujer la hubieran llevado a la “cancelación” directa pero que a ella la han humanizado.

Margarita no dio demasiada explicación. Simplemente dijo en el discurso “He decidido que ahora es el momento adecuado. El 14 de enero de 2024, 52 años después de haber sucedido a mi amado padre, dejaré el cargo de Reina de Dinamarca. Entregaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico” y así coronó un año, el 2023, en que Dinamarca fue protagonista de bodas, funerales, aniversarios y escándalos como ninguna otra monarquía europea.

No hay duda que el acontecimiento rutilante de 2023 fue la coronación de Carlos III, en Inglaterra, pero la familia real de Dinamarca nos ha llenado de titulares. El año había empezado con el fallecimiento del rey Constantino de Grecia, quien no solo pertenecía, por herencia, a la dinastía danesa de los Glucksburg sino que se había casado con la princesa Ana María, hermana de Margarita quien sintió mucho la muerte de su cuñado.

Tal vez en febrero comenzó el principio del fin y no lo pudimos ver: la reina Margarita se operó de la cadera y se anunció que el príncipe Federico oficiaría de regente. Se pensaba que serían largos meses y hasta pensamos, por la gravedad del asunto, que reaparecería en silla de ruedas. Pero al verla al poco tiempo tan recuperada, dimos por sentado que había Margarita para rato.

El príncipe Federico y su esposa, Mary, en marzo partieron en viaje a la India y nos regalaron una de las fotografías más bonitas del año: ellos dos sentados delante del Taj Mahal, el monumento al amor más icónico. Imposible no pensar en la foto que en ese mismo lugar pero en 1992, le había sido tomada a Diana, princesa de Gales. Se suponía que en esa gira por la India Carlos y Di visitarían juntos el monumento pero la pareja estaba en su peor momento y Diana terminó yendo sola. Esa foto fue la imagen misma de la desolación y el desengaño pero inauguró la tradición de que cada pareja real que visita el país asiático pose en ese mismo banco de piedra. Incluso lo hicieron el príncipe Guillermo y Kate acaso como una especie de reivindicación y homenaje a su madre.

A pesar de que en 2022 habían salido a la luz las desavenencias entre Federico y su hermano, el príncipe Joaquín, el 16 de abril aparecieron hijos, nueras y nietos en el balcón del palacio luego de la gala en que se celebró el 83 cumpleaños de la reina. Tampoco es que se hayan amigado. De hecho a los pocos meses Joaquín, su esposa y sus hijos menores se fueron a vivir a Washington en un exilio dorado impuesto por su madre.

En junio reapareció la reina, espléndida y con todas las luces, para recibir al rey Harald de Noruega y a la reina Sonia, de visita oficial a Estocolmo. Los monarcas vivieron un momento entre tenso y gracioso. Harald, de 87 años, y Margarita tienen más operaciones entre los dos que un cirujano. Él hace años que va por la vida con muletas y, para colmo, en la recepción organizada, ella estaba en un estrado elevado con tres escalones. Harald, obviamente, se cayó. Como es un vikingo fuerte y testarudo, se levantó inmediatamente y le dijo a su gran amiga y colega “Me inclino ante ti” y Margarita, rápida, le contestó “No esperes que yo haga lo mismo cuando te visite”. Un poco de humor a una escena que podría haber resultado una fatalidad.

Y, hablando de Harald de Noruega no podemos dejar de preguntarnos en este resumen ¿será el próximo en abdicar? La salud no lo acompaña y su hijo Haakon ya está más que preparado. ¿Será 2024 el año de las dos abdicaciones como lo fue 2013 en que abdicaron Beatriz de Holanda y Alberto de Bélgica? Habrá que esperar para saberlo.

Octubre fue una fiesta en Dinamarca: el príncipe Christian, hijo mayor de Federico, alcanzó la mayoría de edad y lo festejó a lo grande en una cena en la que pudimos ver a las mujeres que un día serán “colegas” de Christian. Las princesas Amalia de los Países Bajos, Isabel de Bélgica e Ingrid Alejandra de Noruega se vistieron de gala con trajes propios o de sus madres y se pusieron en sus cabezas siglos de historia en forma de tiara. Fue una gran reunión en la que Christian dio su primer discurso, un poco enrevesado por los nervios. Le faltan aún varios años de formación y eso se nota pero igualmente el 14 de enero próximo pasará a ser el primero en la línea de sucesión y se convertirá en Su Alteza Real, el príncipe heredero.

Estas celebraciones, tan alegres, fueron la antesala del escándalo. Tan solo dos semanas después la revista española Lecturas publicó unas fotos en el que podía verse al príncipe Federico salir del departamento que tiene en Madrid una socialité mexicana. Genoveva Casanova se hizo conocida por haberse casado con un hijo de la duquesa de Alba con el que duró un lustro, como mucho. ¿Qué hacía Federico una fría noche de noviembre en su casa? Solo ellos tienen la respuesta. La publicación sugería un romance que, rápidamente, fue desmentido por Genoveva. Federico y la Casa Real no dijeron ni mu y la princesa Mary, esposa de Federico, decir, no dijo nada pero en cuanto empezaron las vacaciones sus dos hijos más pequeños se subió a un avión y se fue con ellos a Australia a visitar a su familia. Federico dejó pasar unos días y casi sobre la Navidad logró repatriarla. Si limaron asperezas genuinamente o es todo pour la gallerie no lo sabemos pero de la manito andan por la vida desde que saben que en breve se convertirán en reyes.

Si tuviera que elegir al bebé royal 2023 elegiría también por el lado de Dinamarca. Gustavo, príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, es primo hermano de Federico. Hace más de 20 años que está en pareja con Carina Axelsson, una sueca de madre mexicana, católica, modelo y escritora. Todos le dieron la bienvenida a la familia y la trataban como su esposa pero no lo era ni podía serlo ya que su abuelo le había legado a Gustavo título y bienes con la condición de que se casara con una muchacha aria y protestante. Sino, perdía todo. Y no solo estaba el problema de la boda sino que la rama principal de los Sayn-Wittgenstein-Berleburg necesitaba un heredero, los años pasaban y la vida fértil de Carina se iba extinguiendo. Los parientes lejanos estaban agazapados esperando la ocasión pero en 2022 la justicia alemana anuló las cláusulas filonazis del testamento y Gustavo y Carina, de 52 años, pudieron casarse. La sorpresa fue mayor cuando en mayo de 2023 se anunció que habían tenido un niño por vientre subrogado. El pequeño Gustavo Alberto nació en Estados Unidos y es el primer príncipe nacido por este medio tan moderno de fertilización. Bravo por ellos.

Bodas hubo muchas en 2023 pero me gustaría detenerme en una muy significativa: la que el pasado 20 de mayo tuvo como protagonistas al príncipe Luis de Baviera y a Sofía Alexandra Evekink, una joven canadiense que nada tenía que ver con el mundo royal. Luis será, algún día, jefe de la dinastía Wittelsbach y pretendiente al trono bávaro porque su tío Franz, actual titular, está en pareja hace casi 40 años con Thomas Greinwald y no ha tenido descendencia. Franz, que ha cumplido 90 años, y Thomas han sentado precedentes al ser la pareja gay de la realeza que se ha mostrado más abiertamente y han sido aceptados con naturalidad en los grupos monárquicos alemanes. No podemos dejar de reconocer cuánto hemos avanzado como sociedad: en 1867 el entonces rey de Baviera, también llamado Luis, suspendió su boda con una muchacha también llamada Sofía porque sabía que jamás la podría hacer feliz. Luis era homosexual pero no podía gritarlo a los cuatro vientos y su condición lo torturó toda la vida. Esta boda, que contó con la bendición de los tíos Franz y Thomas, completa el amor que no pudo ser de los otros Luis y Sofía.

El año que recién comienza nos deparará, además del recambio danés, nacimientos, aniversarios, muchas bodas y, esperemos, pocos funerales y todo pasará por estas páginas. Agradecemos un año más compartido con nuestros lectores y les deseamos feliz 2024.

