Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La "Casa de las Selecciones Nacionales": presentan el master plan del Estadio Único de La Plata

Es el marco del acuerdo entre AFA y la Provincia

La "Casa de las Selecciones Nacionales": presentan el master plan del Estadio Único de La Plata
12 de Agosto de 2025 | 18:32

Escuchar esta nota

En el marco del convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Provincia de Buenos Aires por la cesión de uso y explotación del estadio Ciudad de La Plata - Diego Armando Maradona, la AFA informó que "en los próximos días se presentará un máster plan de obras de infraestructura para la puesta en valor de campo de juego, iluminación, vestuarios, playón, cancha auxiliar y techos del recinto".

"Una vez aprobado el mismo por la autoridad de aplicación, se comenzarán las obras en la “Casa de las Selecciones Nacionales” para tener un estadio moderno y con las comodidades necesarias para que las familias disfruten de los mejores espectáculos deportivos y culturales del país", indicaron desde AFA.

En julio pasado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, firmó un convenio con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para utilizar el Estadio Único Diego Armando Maradona con las distintas selecciones, masculinas y femeninas, tanto de mayores como de juveniles. Ambos ya habían recorrido el lugar la semana última, acompañados por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ya se había llegado a un acuerdo en el mes de diciembre de 2024, en aquel entonces la entidad madre del fútbol argentino informó: "En base a lo firmado en el convenio marco, la Asociación del Fútbol Argentino tiene por delante 60 días para presentarle al gobierno provincial una propuesta de trabajo a fin de que el estadio Diego Armando Maradona pueda transformarse en 2025 en la nueva casa de todo el Fútbol Argentino. Asimismo, el acuerdo incluye la participación de los diversos seleccionados nacionales de fútbol y otros eventos futbolísticos tanto del ámbito local (Copa Argentina y semifinales y finales neutrales) como del plano internacional (copas del continente)".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
+ Leidas

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

Aumento a estatales bonaerenses: los gremios aceptaron la nueva oferta de la Provincia

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Últimas noticias de Deportes

Guardia alta: hay árbitro para Independiente Gimnasia vs Lanús y Banfield vs Estudiantes

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

EL DIA en Paraguay.- Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo

EL DIA EN PARAGUAY.- En fotos: los hinchas ya le hacen el aguante a Estudiantes en la Copa Libertadores
La Ciudad
Almuerzo criollo y shows para todos los gustos: Bavio cumple años y lo celebra a todo ritmo
VIDEO. Un auto mal estacionado en La Plata desató la furia de un vecino: le vaciaron bolsas de basura en el parabrisas
"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA
Aumento a estatales bonaerenses: los gremios aceptaron la nueva oferta de la Provincia
¡8 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
Policiales
Quién era el hombre que fue encontrado sin vida en un hotel céntrico de La Plata
Casi 100 muertes: se dispara la cifra de fallecidos por el fentanilo
VIDEO. Accidente y milagro en Ensenada: un Focus embistió a una moto y el conductor voló por el aire
Acusada de contrabando: azafata de Aerolíneas Argentinas cayó con relojes de lujo, joyas y diez iPhones
Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Espectáculos
“La revictimización es terrible”: Leandro “El Chino” Leunis sobre Julieta Prandi
Fátima Flores recibió una advertencia de su ex marido, Norberto Marcos: “Va a terminar mal”
Cazzu apuntó contra Christian Nodal por la crianza de Inti: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"
Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
Política y Economía
"La cantidad de problemas que nos hubiéramos ahorrado si hubieras sido claro antes"
Reemplazan al médico a cargo de la salud de Javier Milei: a quién designó su hermana Karina
Aumento a estatales bonaerenses: los gremios aceptaron la nueva oferta de la Provincia
Concejales del PRO de La Plata rompieron tras el acuerdo con LLA y lanzaron Propuesta Vecinal
VIDEO.- La Provincia tendrá su primera planta procesadora de maní: creará 100 puestos de trabajo 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla