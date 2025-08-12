La "Casa de las Selecciones Nacionales": presentan el master plan del Estadio Único de La Plata

En el marco del convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Provincia de Buenos Aires por la cesión de uso y explotación del estadio Ciudad de La Plata - Diego Armando Maradona, la AFA informó que "en los próximos días se presentará un máster plan de obras de infraestructura para la puesta en valor de campo de juego, iluminación, vestuarios, playón, cancha auxiliar y techos del recinto".

"Una vez aprobado el mismo por la autoridad de aplicación, se comenzarán las obras en la “Casa de las Selecciones Nacionales” para tener un estadio moderno y con las comodidades necesarias para que las familias disfruten de los mejores espectáculos deportivos y culturales del país", indicaron desde AFA.

En julio pasado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, firmó un convenio con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para utilizar el Estadio Único Diego Armando Maradona con las distintas selecciones, masculinas y femeninas, tanto de mayores como de juveniles. Ambos ya habían recorrido el lugar la semana última, acompañados por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ya se había llegado a un acuerdo en el mes de diciembre de 2024, en aquel entonces la entidad madre del fútbol argentino informó: "En base a lo firmado en el convenio marco, la Asociación del Fútbol Argentino tiene por delante 60 días para presentarle al gobierno provincial una propuesta de trabajo a fin de que el estadio Diego Armando Maradona pueda transformarse en 2025 en la nueva casa de todo el Fútbol Argentino. Asimismo, el acuerdo incluye la participación de los diversos seleccionados nacionales de fútbol y otros eventos futbolísticos tanto del ámbito local (Copa Argentina y semifinales y finales neutrales) como del plano internacional (copas del continente)".