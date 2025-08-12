VIDEO. Un caso de estacioná donde quieras en La Plata desató la furia de un vecino: vaciaron bolsas de basura en el parabrisas de un auto

Un insólito episodio casi de "Relatos salvajes"” se registró otra vez en La Plata. Ahora fue en la calle 5 entre 54 y 55, cuando un frentista, cansado de que un vehículo se estacione frente a la entrada de su garaje, decidió tomar una drástica medida.

Según testigos, el auto en cuestión estaba mal estacionado, bloqueando el acceso a la cochera del vecino. En medio del enojo, el frentista rompió y vació varias bolsas de basura sobre el parabrisas del vehículo, cubriéndolo de residuos generando una fuerte discusión con algunos transeúntes que presenciaron la escena.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de maniobras indebidas es un problema recurrente en el centro platense, donde la falta de espacio para estacionar y el incumplimiento de las normas de tránsito suelen derivar en conflictos entre conductores y frentistas.