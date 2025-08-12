Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas

Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
12 de Agosto de 2025 | 16:17

Escuchar esta nota

Banco Provincia lanzó Generación Emprendedora, una nueva línea de financiamiento especialmente destinada a jóvenes de entre 18 a 25 años. Ofrece préstamos con una bonificación de hasta 10 puntos porcentuales (pp) de tasa, que se efectiviza mediante la devolución de hasta $400.000 directamente en la caja de ahorro del trabajador/a que toma el crédito.

Provincia Microcréditos invita a las y los jóvenes bonaerenses que quieran emprender a conocer más sobre el financiamiento y a postularse para dar el primer paso. Para más información e iniciar la solicitud, se puede ingresar a www.provinciamicrocreditos.com.ar, donde también se podrán simular los montos y cuotas.

Esta línea de crédito está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años al momento de la liquidación del préstamo, que no posean historial crediticio en CENDEU, tanto para proyectos de inversión como la compra de capital de trabajo.

Monto máximo de préstamo: Hasta 16.1 millones o 50 salarios mínimos, vitales y móviles SMVM.

Tasa de interés: 61% para inversión, 66% para capital de trabajo.

Plazo: Hasta 5 años, sin limitaciones y adaptándose a las necesidades del proyecto.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el cupo de $70 millones en bonificaciones totales o $1.000 millones en créditos otorgados.

REQUISITOS

Ser trabajadora o trabajador independiente (no en relación de dependencia) de entre 18 y 25 años.

Para emprendedoras y emprendedores que no tengan historial crediticio en BCRA.

Tener una antigüedad mínima de seis meses en el negocio u oficio.

Contar con buenos antecedentes comerciales.

Desarrollar la actividad dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires (incluido CABA).

Poseer DNI.

No es necesario ser monotributista o presentar garantías.

Para Montos Mayores se solicitará la presentación de documentación respaldatoria adicional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
+ Leidas

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

Aumento a estatales bonaerenses: los gremios la aceptaron la nueva oferta de la Provincia

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Últimas noticias de Información General

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina

El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
La Ciudad
"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA
¡8 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
Aumento a estatales bonaerenses: los gremios la aceptaron la nueva oferta de la Provincia
En fotos | La UNLP festeja 120 años: expo en el Pasaje Dardo Rocha, charlas y actividades en el Rectorado
El Tren Roca completa su recorrido hasta Tolosa tras accidente fatal
Deportes
VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol
EL DIA en Paraguay.- Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo
EL DIA EN PARAGUAY.- En fotos: los hinchas ya le hacen el aguante a Estudiantes en la Copa Libertadores
Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia
RECUERDO DE ORO. La Plata Rugby, campeón 1995: tapa y todo el color, así lo informaba El Día
Policiales
Quién era el hombre que fue encontrado sin vida en un hotel céntrico de La Plata
Más de 90 muertes: se dispara la cifra de fallecidos por el fentanilo
VIDEO. Accidente y milagro en Ensenada: un Focus embistió a una moto y el conductor voló por el aire
Acusada de contrabando: azafata de Aerolíneas Argentinas cayó con relojes de lujo, joyas y diez iPhones
Muerte y conmoción en un hotel de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas
Espectáculos
Fátima Flores recibió una advertencia de su ex marido, Norberto Marcos: “Va a terminar mal”
Cazzu apuntó contra Christian Nodal por la crianza de Inti: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"
Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
"División Palermo": ¿se viene la tercera temporada del éxito de Netflix?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla