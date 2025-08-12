Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas

12 de Agosto de 2025 | 16:17

Banco Provincia lanzó Generación Emprendedora, una nueva línea de financiamiento especialmente destinada a jóvenes de entre 18 a 25 años. Ofrece préstamos con una bonificación de hasta 10 puntos porcentuales (pp) de tasa, que se efectiviza mediante la devolución de hasta $400.000 directamente en la caja de ahorro del trabajador/a que toma el crédito.

Provincia Microcréditos invita a las y los jóvenes bonaerenses que quieran emprender a conocer más sobre el financiamiento y a postularse para dar el primer paso. Para más información e iniciar la solicitud, se puede ingresar a www.provinciamicrocreditos.com.ar, donde también se podrán simular los montos y cuotas.

Esta línea de crédito está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años al momento de la liquidación del préstamo, que no posean historial crediticio en CENDEU, tanto para proyectos de inversión como la compra de capital de trabajo.

Monto máximo de préstamo: Hasta 16.1 millones o 50 salarios mínimos, vitales y móviles SMVM.

Tasa de interés: 61% para inversión, 66% para capital de trabajo.

Plazo: Hasta 5 años, sin limitaciones y adaptándose a las necesidades del proyecto.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el cupo de $70 millones en bonificaciones totales o $1.000 millones en créditos otorgados.

REQUISITOS

Ser trabajadora o trabajador independiente (no en relación de dependencia) de entre 18 y 25 años.

Para emprendedoras y emprendedores que no tengan historial crediticio en BCRA.

Tener una antigüedad mínima de seis meses en el negocio u oficio.

Contar con buenos antecedentes comerciales.

Desarrollar la actividad dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires (incluido CABA).

Poseer DNI.

No es necesario ser monotributista o presentar garantías.

Para Montos Mayores se solicitará la presentación de documentación respaldatoria adicional.