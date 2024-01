Trasladaron al "Pocho" Lavezzi a una clínica psiquiátrica: cómo sigue su salud

El ex jugador de la selección argentina, Ezequiel "Pocho" Lavezzi, volvió a ser noticia. Hace apenas unos días atrás había sido internado en Punta del Este, en un clínica privada con una fractura en el omóplato.

Según el parte de la policía local que había emitido en aquellos últimos días de diciembre, se desconocía el origen de la lesión.

Lo cierto es que este viernes, dieron a conocer la noticia de que nuevamente, el ex San Lorenzo, PSG, Napoli, entre otros, volvía a ser internado "por una fuerte recaída", que según lo que afirmó el periodista de espectáculos Luis Ventura, sería por sobredosis.

Lavezzi ingresó al Sanatorio Zabala a las 16.07 de este sábado 6 de enero. “Un cuadro de sobredosis que obliga a la familia y a las personas más allegadas al `Pocho´ Lavezzi a que empiecen a tomar cartas en el asunto a cómo debe vivir y cómo debe estar controlado”, aseguró Ventura.

Las últimas noticias con respecto a su salud, tienen que ver con que el ex futbolista, fue trasladado esta misma madrugada a una clínica psiquiátrica Dharma de Boedo, para seguir con los cuidados médicos.

Ante las versiones que se dijeron sobre el ex deportista, su hijo, Tomás, realizó un posteo en redes sociales: "“Mi papá se encuentra bien y en tratamiento. No tiene ninguna sobredosis y nada de eso que dicen. Dejen de inventar cosas que no son verdad”.

Un dato a destacar es que personal médico de la clínica, habría solicitado la cooperación de los efectivos policiales para el traslado, debido a que Lavezzi “se encontraba agresivo”.

Por el momento, no se dio a conocer ningún parte oficial, aunque distintos medios remarcaron que es una "situación delicada".