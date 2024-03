Madelón: “Le debemos a la gente, y hay que pagar”

Sin preguntas de por medio, Leonardo se presentó a la conferencia de prensa sin aceptar preguntas. Ante esto, el entrenador de Gimnasia tomó la palabra en lo que fue un monólogo a modo de reflexión de lo poco que mostraron los suyos ayer ante Instituto.

“No es un monólogo. Simplemente a veces son momentos difíciles después de un partido que te toca perder, más en tu casa. Entonces dije: ´voy a explicar todo despacito y evitar las preguntas´”, comenzó el DT.

“Pido que me entiendan, ustedes me conocen bien. Quedamos golpeados porque no esperábamos esto. Nosotros esperábamos otro rendimiento, más allá de que por ahí tuvimos algún cambio en el equipo. No era lo que esperábamos. Tuvimos picos bajos. Nosotros también. Yo me hago cargo como cuerpo técnico de este partido”, remarcó tras el 1-3 en el Bosque. “Mañana hay que levantarse rápido y salir adelante. Resilientes. Tuvimos una buena producción el otro día y hoy no. Hoy era ganar y quedarse a un punto de los de arriba. Y resulta que no pudimos. Pero no está nada terminado. Hay otro partido la semana que viene”, consideró.

En cuanto al juego, profundizó: “Cuando nos ponemos 1 a 1 con un jugador menos, nos costó mucho el partido porque tuvimos mucho tiempo con menos gente en cancha. Pudimos empatar, fuimos. Los cambios que hicimos siempre fueron para ir a buscar el resultado o empatarlo. Lo empatamos y enseguida tuvimos otro error y vinieron los goles”, agregó.

“Uno se hace cargo y hay que ponerse en lugar de uno. Duele, porque hay un grado de impotencia muy grande. Pero no hay que bajar los brazos. Les digo que estén tranquilos”, manifestó en cuanto a los hinchas. “Ahí a los chicos les dije que estén tranquilos, que nosotros sabemos de esto, sabemos de revertir situaciones. Somos parte de esta Primera División por algo que se logró el año pasado. Nos mantuvimos. Entonces tenemos todo el derecho a seguir creciendo en un proceso de crecimiento”, sostuvo. “Para el hincha que me está escuchando, seguramente no está de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que vi, no me gusta. No voy a buscar excusas en el arbitraje, si fue malo, si se equivoca. Eso no me corresponde analizarlo a mí”, consideró. Sobre el final, se refirió al grupo y a lo que viene.

“Con el grupo estamos muy bien. Al hincha de Gimnasia, hoy quedamos en deuda. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Y las deudas se pagan rápido”, remarcó. “El miércoles tenemos una final con Argentinos Juniors. Tenemos sancionados y vamos a poner a todos en vereda para que estén todos preparados. Nadie tiene derechos adquiridos. Todos arrancamos de cero. Se mezcla, se da de vuelta y los que mejor estén, van adentro. Y a la gente de Gimnasia, debemos y hay que pagar”, completó.