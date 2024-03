Javier Milei habló de la reforma jubilatoria y confirmó que enviará la nueva versión de la Ley Ómnibus

Javier Milei habló sobre las consecuencias de no haber tratado una nueva fórmula jubilatoria y explicó que su gobierno "tenía un planteamiento favorable para los jubilados que tuvo que ser descartado ante el rechazo de ese artículo de la Ley Bases".

“Nosotros hemos enviado una formula originalmente y como manosearon tanto la Ley Bases hubo que sacar todo”, explicó el presidente sobre el motivo por el que no se modificó la fórmula jubilatoria en las últimas semanas, después de reiterados pedidos sobre el tema.

“Con la vieja fórmula, los jubilados van a perder 2 puntos del PBI y con la que nosotros propusimos ganan 1 punto y medio”, continuó Milei acerca de la propuesta original que tenía el Gobierno para los jubilados.

Además, apuntó contra el gobierno anterior: “Sigue aplicando la misma fórmula que había determinado el kirchnerismo. Lo que muestra lo mala que es la fórmula es tener que estar dando ajustes todo el tiempo vía bonos”. Y concluyó: “Las jubilaciones son malas porque se destrozó el ingreso, si tuviésemos mejores ingresos, tendríamos mucho mejores jubilaciones”.

Milei y la salida del cepo

El presidente Javier Milei afirmó que la situación económica de la Argentina mejorará notoriamente "cuando se salga del cepo" y señaló que baraja la posibilidad de pedirle 15 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en ese sentido.

Al referirse a la situación económica y el impacto de las medidas oficiales en la sociedad, el mandatario manifestó: "Es cierto que el 70% de los argentinos reconoce que está peor. Lo sabemos, miramos los indicadores y lo entendemos a la perfección. No hace falta que nos cuenta nadie que la gente está mal".

"Pero hoy casi la mitad de los argentinos ve una luz al final del túnel. La gente tiene esperanza, empieza a ver que la inflación baja y hay futuro en el futuro", señaló.

Y agregó: "Si me preguntan cuándo salimos, yo digo que es el día que abramos el cepo y para eso necesitamos sanear el Banco Central. Cuando abramos el cepo, vamos a salir adelante. Soy economista, no mago".

Asimismo, comentó que podría pedirle al Fondo Monetario Internacional 15 mil millones de dólares para abrir el cepo y afirmó: "Puede ser también parte de una negociación que incluya a otros países y fondos comunes del extranjero".

Milei y las Sociedades Anónimas en los clubes fútbol

El presidente Javier Milei volvió a defender su intención de establecer las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD) y elogió al ex futbolista Sergio "Kun" Agüero, ya que afirmó que "entiende la naturaleza del planteo" que impulsa el Gobierno.

"He tenido la dicha de poder hablar con el Kun Agüero, una persona con una inteligencia para nada convencional, una profundidad analítica verdaderamente sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos", señaló el jefe de Estado.

En declaraciones radiales, el mandatario explicó el objetivo de impulsar las SAD: "No estamos exigiendo que todos los clubes sean privados, sino que esté la posibilidad de que si alguien quisiera tener un club privado, lo pueda tener. No estamos exigiendo un modelo, sino abrir la posibilidad de que haya otros esquemas societarios que puedan interpretar el fútbol con una lógica distinta".

"El fútbol, más allá de las pasiones, no deja de ser un espectáculo. Cuanto más beneficios se obtienen, la calidad del espectáculo va a ser mejor", indicó.

A la vez, afirmó que el hecho de que los jugadores se vayan al exterior en la mejor etapa de su carrera "degrada la calidad de la liga"

Milei y el uso de las redes sociales

El presidente Javier Milei defendió el tiempo que le dedica a las redes sociales y afirmó que así puede "estar rápido de reflejos y ver dónde están los problemas rápidamente" a la hora de gobernar.

"Algunos periodistas creen arrogantemente que tiene que ser el intermediario con la gente: no entienden esto de tener una comunicación directa con la gente a través de redes sociales", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, contó que se informa "siguiendo las redes sociales" y precisó que apela a esas herramientas digitales "en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena y después a lo largo de toda la noche".

Y continuó: "No necesito que me vengan a contar, lo tengo de primera mano y eso me permite estar rápido de reflejos y ver dónde están los problemas rápidamente".

En declaraciones radiales, el jefe de Estado remarcó: "Ésto no lo tienen los políticos tradicionales, que necesitan de los focus groups".

Además, negó que tenga un ejército de trolls para atacar en redes sociales: "Muchos de nuestros seguidores son muy combativos en las redes. Yo no necesito decir nada. Son absolutamente inorgánicos, inmanejables".

"La mayoría de los políticos no pueden pisar la calle, porque si la gente los reconociera, los descuartizaría vivos", lanzó.

.

La negociación por la Ley Bases

.

El mandatario se refirió a la negociación con gobernadores y legisladores de cara al envío del nuevo proyecto de la Ley Bases y remarcó que el ministro del Interior, Guillermo Francos, "está haciendo un trabajo excepcional".

"Creemos que prontamente vamos a llegar a un acuerdo y reenviar una nueva versión de la Ley Bases", aseguró.

En ese sentido, se quejó de que la anterior versión "la estaban desguazando porque los políticos no quería perder sus privilegios de casta" y reiteró que aquel fracaso legislativo "permitió ordenar el espectro ideológico".

Asimismo, consideró que para el Pacto de Mayo "está complicado llegar si la intención de la política tradicional es seguir defendiendo el status quo, a la casta".

"Si se comportan como se comportaron como con el DNU, está lejos. Si se comportan de otra manera y recapacitan que es más importante el bienestar de los argentinos que los privilegios de la casta, va a haber más chances. Lo bueno es que la gente los está identificando", añadió.

Y advirtió: "La gente ya identificó nombre y carita".



Los cambios en la Casa Militar



El Presidente también explicó las razones detrás de la remoción de Alejandro Guglielmi al frente de la Casa Militar.

"Fue una decisión que tomó mi hermana (la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei) a la luz de algunas situaciones en las que no se sintió cómoda", manifestó.



Desafío al paro de trabajadores aéreos



El líder libertario también habló sobre el paro de 48 horas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), anunciado para el próximo jueves 28 de marzo, en el inicio del fin de semana largo de Semana Santa.

"Cuando se juega al ajedrez, el que juega con las blancas tienen ventaja. Pero hay un dicho que dice que las negras también juegan. Ellos están moviendo, nosotros también vamos a mover", desafió.

Al ser consultado sobre si las personas que tienen previsto viajar en esas fechas podrían hacerlo de manera normal, Milei respondió: "No lo sé, pero nosotros vamos a hacer nuestra movida también".