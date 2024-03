Se formó un río en medio del barrio Hipódromo

Vecinos de Barrio Hipódromo ya no saben a quién reclamar por la reparación de las cañerías que generaron que en la esquina de 41 y 120 se forme una laguna que complica la vida cotidiana y genera “un foco infeccioso”, indicaron.

Los frentistas de la zona indicaron que si bien el problema se acrecenta con cada lluvia y se empeoró mucho a raíz de los temporales que hubo en las últimas dos semanas, se trata de algo que sufren desde hace años y que sólo solucionaron un par de veces y de forma precaria.

“Hemos hecho un montón de reclamos y no se ha solucionado nada. Es un río la calle, el agua de siempre se juntó con la lluvia y no desagotó nada. Es un problema de hace mucho tiempo, pero ahora con el dengue es peor porque es un foco de contagio”, indicó uno de los vecinos entrevistados.

En ese sentido, algunos frentistas indican que la causa del problema es que la arena del Hipódromo se va filtrando a los desagües y termina tapándolos, lo que produce la acumulación de agua en la esquina de 41 y 120.

“El tema es que hay un caño roto en la calle y dentro del hipódromo hay otro caño roto. Y los vecinos no tenemos respuestas ni de parte del Municipio ni del Hipódromo. Es terrible vivir así, porque los caballos y las motos pasan por arriba de la vereda, ya que por la calle no pueden pasar”, se quejó una vecina.

Pero la mujer agregó que además, debajo del agua, en medio de la vía que pasa por detrás del Hospital Gutiérrez, “hay un bache gigante que no se ve por el agua y en cualquier momento va a haber un accidente, es terrible como está esto”.

“Para colmo hay un basural en la esquina, la gente deja las bolsas ahí y es todo peor, porque el agua se lleva todo. Y la zanja que hay está toda tapada por la basura”, finalizó la vecina.

Desborde cloacal

Por otro lado, vecinos de la zona de 120 y 516 de Ringuelet también piden por una obra que repare un desborde cloacal que ya lleva más de un mes y afecta a varios frentistas de la cuadra.

“Hace un mes que la cloaca rebalsa y no podemos salir a la vereda. Para cruzar la calle tenemos que caminar en puntas de pie bien pegados a las casas porque es un asco”, comentó Eduardo a este medio y se quejó porque aún no tienen respuestas.

“En la delegación de Ringuelet, no nos dan respuesta, van a esperar que alguien se enferme a ver qué hacen. Nos dicen que no tiene máquinas y no viene nadie. El día de la tormenta mandaron a dos hombres con palas y no tenían ni botas de lluvia. Nos toman el pelo”, agregó el vecino.

“Esto es un criadero de mosquitos, estamos abandonados. Recién cuando alguien se enferme o se caiga en la vereda van a hacer algo”, reclamó Eduardo.

Desde Berisso también hubo reclamos por acumulación de agua, que según los vecinos quedó estancada tras la tormenta de la semana pasada, ya que los desagües no logran drenarla.

Una de esas zonas de la vecina ciudad es la de 11 y 148 a donde un camión que destapa cañerías tuvo que trabajar en la esquina para mejorar la situación.