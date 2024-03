¿La convocatoria del Presidente es para ganar tiempo?

El rating logrado por el presidente Javier Milei durante los 73 minutos que duró su discurso, demuestran que un importante porcentaje de los argentinos lo considera digno de atención, a pesar de las vicisitudes en las que viven.

Después de las duras críticas, hasta de orden personal, que formulara el Presidente a muchos gobernadores, legisladores y dirigentes políticos, los aludidos han manifestado que participarán en la reunión convocada para el 25 de Mayo próximo en la ciudad de Córdoba, aun sin tener en claro cuál será el procedimiento que se adoptará, que posibilite acuerdos, y si realmente el titular del Ejecutivo tiene esa intención.

La cuestión es que el libertario ha logrado de hecho un cuarto intermedio de 55 días y eso no es poco en las circunstancias actuales, aunque no están incluidos los millones de trabajadores formales e informales, urbanos o rurales, que los gremios ya no representan y que ven reducida su calidad de vida por el aumento de los precios, que ha convertido en vulnerable a la clase media. Tanto es así que si se la definiera por su ingreso económico y no por sus pautas culturales y sociales, ha pasado a integrar la creciente franja de la población que vive en la pobreza y ese es un hecho incontrastable.

Carlos Melconian, en un reportaje transmitido en La Nación+, planteó que al aplicar planes de estabilización y salida de la inflación Brasil e Israel no le hicieron asco a la heterodoxia. Vale la pena recordar que fue quien coordinó a los economistas que elaboraron el plan que Patricia Bullrich, la mayor aliada extra partidaria de Milei hizo propio como candidata a presidente.

En ese mismo sentido, sin contestar a los insultos de Milei, el liberal Ricardo López Murphy advirtió desde un primer momento que coincidía en general con los planteos del Presidente, siempre que todo se llevara de acuerdo con la Constitución Nacional que, por ejemplo, impide que el Congreso de la Nación delegue ciertas facultades en el Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo puntualizó que la sostenibilidad de un plan de ajuste económico, como el que hay que llevar a cabo en la Argentina, exige cierto consenso y eficacia del Estado para asistir a los sectores más afectados.

¿Milei tendrá flexibilidad?

¿El presidente tendrá la flexibilidad suficiente para que se inicie un diálogo que facilite la concreción de un acuerdo o solo convocó para ratificar los diez puntos y aplicarlos según su criterio? Por el tono del discurso no pareciera que vaya a aceptar cambios, ni siquiera matices, y que lo único es que de esa manera habría pasado a cuarto intermedio un belicoso enfrentamiento aun con hombres de su propio partido.

Sin embargo, la insistencia en general de los economistas y de los más altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en que debe lograrse un cierto consenso político y atender a los problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad, quizás lo hayan hecho meditar.

El Fondo no puede ser acusado de ser parte de la casta, porque está en juego la carrera de todos los funcionarios a cargo de aconsejar la aprobación de los planes del gobierno argentino; muchos ya han pagado muy caro el hecho de haber creído en las promesas de los representantes de los gobiernos de nuestro país. Es decir que el clamor por modificar algunos aspectos de los enunciados de Milei tiene raíces en organismos técnicos, cuya importancia no puede ignorarse.

En estos días se habla cada vez más del Pacto de la Moncloa, que fue el acuerdo logrado en España después de la dictadura franquista entre todos los partidos políticos, desde comunistas a muy conservadores, incluyendo sectores sindicales y otros factores de poder. Pero la primera condición que lo hizo posible fue el respeto de los unos a los otros y las concesiones que debieron hacer para coincidir en un plan económico que permitiera ordenar las finanzas, que hasta entonces se habían manejado según el capricho del generalísimo improvisando cada día y falsificando estadísticas.

Lamentablemente el discurso de Milei pareció una forma de ratificar su actitud inflexible en todos los aspectos. Habrá que confiar en la habilidad y la paciencia de todos. La Argentina merece el sacrificio de orgullos personales inconducentes, porque en las sociedades democráticas la política es acordar en todo lo posible, manteniendo el fundamento esencial de las convicciones de cada uno sin buscar excusas en el pasado. Sería un error que la convocatoria haya tenido como único objetivo ganar tiempo. Pero en definitiva, el Presidente cuenta a su favor que no se ha propuesto otro plan.