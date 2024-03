Godoy Cruz vs Estudiantes.- "Goles siempre me gustó hacer, pero también me gusta asistir", dijo Tiago Palacios tras el triunfazo del Pincha en Mendoza

Estudiantes derrotó este domingo a Godoy Cruz en Mendoza y significó un gran paso para el equipo de Eduardo Domínguez para encarar las últimas fechas del campeonato, que lo tiene por el momento como único escolta con 18 unidades en la zona B.

Tras el encuentro, quien habló fue Tiago Palacios, el flamante refuerzo para esta temporada, que marcó su primer gol con la camiseta albirroja y que ya había tenido un paso por el fútbol argentino, jugando para Platense: "Contento por la victoria, en un partido duro. No es que no esperaba tener la chance de ser titular, pero Eduardo (por Domínguez) me dijo que íbamos a ir despacio, así que estoy muy contento. Goles siempre me gustó hacer, pero también me gusta asistir. De donde pueda ayudar al equipo tanto con gol como asistencia, viene bien".

A su vez, ante la consulta sobre un mano a mano increíble que desperdició el ex City Torque en el primer tiempo, Palacios fue autocrítico: "Abrí mucho el pie y se me fue un poco. Por suerte en la segunda pudo entrar".

Por otra parte, se refirió a su vuelta al fútbol argentino y manifestó que se siente muy apoyado por los referentes del plantel: "Me estoy adaptando. Los chicos me ayudan mucho, me hablan, me aconsejan".

En cuánto al juego ante los mendocinos, aseguró que "venimos a ganar y por suerte nos pudimos llevar los tres puntos".