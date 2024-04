“Robaruedas” sin freno y a la vista de todos en Tolosa

Una seguidilla de robos perpetrada en los últimos días por los ladrones conocidos como “roba ruedas” encendió otra vez las alarmas en Tolosa, donde aseguran que la localidad se convirtió en “un desarmadero a cielo abierto”.

La gota que rebasó el vaso fue el golpe que dieron ayer en 530 entre 115 y 116. A partir de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona se observó que los delincuentes arribaron al lugar en bicicleta. Tras constatar que prácticamente no había movimiento de gente, procedieron a la sustracción de un neumático trasero con su llanta correspondiente. Tras cumplir con el objetivo, se retiraron del lugar con absoluta tranquilidad.

Si bien este atraco se produjo mientras el vecindario todavía descansaba, en el barrio afirmaron que “los roba ruedas ya no tienen horario, no importa el momento, entran en acción todo el tiempo y han convertido a Tolosa en un desarmadero a cielo abierto”. “Nos roban en la cara, no nos dan respiro. Y ni siquiera tienen miedo de que hayan cámaras de seguridad”, manifestaron. “El grado de impunidad que tienen los tipos y el miedo que están sembrando en el barrio” son los puntos que resaltaron los vecinos.