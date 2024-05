Desvalijaron el domicilio de un policía en Abasto

Transcurría tranquila la tarde en un barrio de Abasto hasta que un vecino observó que desconocidos estaban en la vivienda en construcción que tiene un efectivo de la Policía Bonaerense.

Fuentes policiales indicaron que cuando “alrededor de las 4 de la tarde del jueves” fue alertado por la situación, el hombre no dudó en llamar por teléfono al oficial de esa fuerza “para saber si había mandado gente a trabajar en esa casa” ubicada en la esquina de 181 y 516.

Pero la respuesta del policía terminó de desconcertarlo. “Le dijo que no había enviado a nadie a ese domicilio, por lo que enseguida se dirigió hasta esa vivienda para saber qué sucedía”, indicó a este diario uno de los referidos voceros.

Acotó que “cuando el policía llegó a su casa, este vecino ya no estaba. Se ve que sintió miedo que los intrusos lo reconocieran y luego tomaran represalia contra su vivienda”.

“POR EL HUECO DE UN VENTANAL”

Uno de los investigadores sostuvo luego que, una vez en el lugar, el damnificado “notó que los delincuentes subieron más de tres metros con una escalera, hasta colarse en esa finca en etapa de edificación por el hueco de donde está previsto que se coloque un ventanal”.

A poco de comenzar a recorrer la obra y el depósito donde guarda diversos objetos de valor, “el oficial de policía advirtió que le habían robado un lavarropas, una desmalezadora y una bordeadora eléctrica”.

Pero su sorpresa y desazón resultó mayor cuando la víctima de este escruche percibió que los autores del robo “lo despojaron a su vez de indumentaria policial y de un chaleco antibalas con su credencial correspondiente”.

Se aclaró que, en rigor, “es un oficial inspector que trabaja en la Bonaerense como administrativo y pertenece al GAD”.

El mismo informante, por otra parte, aludió a que “este policía cree que el chaleco antibalas o una de las camisas del uniforme tenía un gafete con sus datos policiales personales”.

De todas maneras, señaló que “igualmente no está seguro de que fuera así”. También admitió que “el policía no vive en esa casa de manera permanente, aunque su intención es hacerlo pronto”.

“Expresó que no sospecha de ninguna persona en particular y mencionó que no cuenta en esta edificación con cámaras de seguridad”, añadió el pesquisa. Trabaja en el caso personal de la comisaría séptima. Cabe consignar que por ahora no hay detenidos.