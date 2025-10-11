Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Opinión |Editorial

Es sobrada la hora para normalizar el servicio del Roca

Es sobrada la hora para normalizar el servicio del Roca
11 de Octubre de 2025 | 00:57
Edición impresa

Son más que llamativas las demoras en que incurre la empresa Trenes Argentinos para poner en condiciones de uso el funcionamiento de ramal Quilmes, que une las estaciones de La Plata y Constitución. Ahora acaba de anunciar que “debido a trabajos de renovación de vías”, el servicio del tren Roca volverá a estar limitado hasta la estación de Villa Elisa.

La empresa aseguró que este domingo se normalizará el servicio tras el fin de esas obras y la reprogramación de trabajos en la estación “Kosteki y Santillán” de Avellaneda, a raíz de las previsiones meteorológicas que indican una jornada de lluvia.

Las tareas en el tramo cancelado se llevarán a cabo entre Tolosa y La Plata y consisten en el recambio de 400 metros de tendido de vía en 26 tramos, donde se reemplazarán durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituirá la piedra balasto. Como se recordará, ya hubo un largo paréntesis causado por reparaciones en este mismo tramo.

Debe señalarse que la paciencia de los pasajeros platenses ha sido extremadamente generosa. Por solo dar una prueba de ello, se refleja aquí un párrafo del editorial aparecido el 25 de enero de 2021: “Según aseguró el ministro nacional de Transporte se renovarán las vías, en una tarea que permitiría incrementar las alicaídas frecuencias actuales en un 11 por ciento los días hábiles y en un 19 por ciento los días domingos y feriados. Según el funcionario, esto se traduciría “en un mejor servicio, en recuperar tiempo para los pasajeros y en una mejor calidad de vida”.

Se dijo entonces que “el cerramiento completo del techo de la Estación platense –obra también muy demorada- y la tantas veces reclamada rehabilitación de los servicios semi-rápidos o rápidos entre ambas terminales “forma parte de las deudas pendientes por parte de este servicio”.

No cabe duda que en todos los casos se habla de medidas y trabajos imprescindibles para modernizar el funcionamiento del ferrocarril entre ambas ciudades. Levantamiento de andenes, mejoramiento de los sistemas de señalización, recambio de vías y de durmientes forman parte de los trabajos que se realizaron y siguen realizando. Sin embargo, las demoras de esos trabajos para una extensión de 50 kilómetros parecen ser más que excesivas.

LE PUEDE INTERESAR

El Papa y el valor de la prensa ante la posverdad

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Mientras ello ocurre, miles de pasajeros debieron bajarse en Villa Elisa, al no poder llegar a La Plata. O últimamente hacerlo en Tolosa, cuyas deficiencias fueron marcadas por numerosos testimonios. Y a todo ello, por razones funcionales, gremiales o de otra índole, se cancelaron numerosos servicios, los trenes dejaron de salir o funcionaron bajo protesta a velocidades ínfimas, se suspendieron horarios programados y siempre fueron los usuarios los que debieron pagar a su costa los platos rotos y los horarios incumplidos.

La Ciudad también pierde a muchos potenciales visitantes que quieren conocerla y recorrerla los fines de semana. Es de esperar, entonces, que la empresa Trenes Argentinos se ocupe de normalizar de una vez por todas y de punta a punta el servicio que une a La Plata con la estación porteña de Constitución.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

VIDEO. Hizo valer la lógica: Argentina derrotó a Venezuela

Colores y recuerdos en otro emotivo desembarco

María Corina Machado: por qué ganó el Nobel de la Paz

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Últimas noticias de Opinión

El cese de la ofensiva de Israel en Gaza y el camino de regreso de los palestinos a sus hogares

El Papa y el valor de la prensa ante la posverdad

La primera exhortación apostólica de León XIV, una continuidad de Francisco

Siguen las deudas de muchas ciudades con los desiguales físicos
Policiales
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Triple crimen: un acusado estuvo preso y fue liberado en pandemia
Brutal ataque a una joven en pleno centro platense
Policías salvaron la vida de una nena en Abasto
Giro sorpresivo en el femicidio de Daiana Mendieta
Información General
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Los números de la suerte del sábado 11 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Deportes
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Nueva era en Boca, que hoy vuelve a las prácticas
Con bajas, el Muñeco busca el equipo
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla