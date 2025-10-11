El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina

El kirchnerismo convocó para el próximo viernes 17 de octubre a una caravana nacional por el Día de la Lealtad peronista que culminará frente al departamento porteño donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple condena judicial.

A 80 años del hito que marcó el inicio de la historia del justicialismo con la movilización popular y obrera a Plaza de Mayo para liberar al coronel Juan Domingo Perón, el kirchnerismo busca recuperar esa épica con la caravana nacional denominada “Leales de Corazón”, que confluirá en San José 1111, en el barrio de Constitución.

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, señala un comunicado que difundió la cuenta “Argentina con Cristina”.

Esta multisectorial coordina la campaña “Cristina Libre” y busca demostrar que la sentencia contra la líder del peronismo estuvo manipulada por sectores de poder que pusieron en marcha un operativo de “lawfare” similar al que sufrió en Brasil el actual presidente Lula da Silva.

“La detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución”, sostiene “Argentina con Cristina”.

La convocatoria viene rodeada de algunos interrogantes, ya que no está confirmada, por ejemplo, la participación de Axel Kicillof. En medio de la interna que cruza al peronismo, trascendió que el Gobernador estaba trabajando en una actividad propia en la Quinta de San Vicente.