Este viernes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes sociales un video homenajeando a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento.

En las imágenes hay un recorrido del ex entrenador en sus distintas etapas. La mayoría de las imágenes corresponden a su pasado en Rosario Central y sus etapas en Boca Juniors. Obviaron a Estudiantes, ya sea en sus años como futbolista o en sus dos etapas como DT. ¿Fue a propósito? Lo cierto es que desató la bronca de los hinchas del Pincha, que se lo hicieron a saber a la entidad madre.

Sabido es que, más allá del escandaloso arbitraje de Nazareno Arasa el pasado fin de semana ante Barracas Central, las diferencias entre Claudio Tapia y Pablo Toviggino con Estudiantes -principalmente con Verón- son de público conocimiento.

"¿La parte de la única camiseta que usó en el futbol argentino y los dos títulos como jugador vienen en el otro video? “Olvidar” la historia del tipo al que homenajean es faltarle el respeto a su memoria", decía uno de los comentarios más destacados.

Otro de los usuarios, remarcó: "435 partidos en el fútbol argentino, dos campeonatos ganados como jugador, un campeonato ganado como DT, dos ciclos en Estudiantes como DT. Aun así no pusieron nada de Estudiantes, como les duele el Pincha y su escuela. Miguelo era, fue y será de lo más grande del fútbol.

En otro comentario, un hincha fue contundente: "Ustedes -por AFA- podrán contar la historia que quieran pero la verdadera la cuenta él. Miguel fue y será parte de la historia grande del único club en el que jugó y también dirigió!"

