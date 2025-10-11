Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Swap y dólares

Por EE UU, el riesgo país retrocedió a 900 puntos

Fue tras conocerse la ayuda que el gobierno de Trump le dará al de Milei y la compra de pesos para intervenir en el mercado de cambios

11 de Octubre de 2025 | 00:54
Edición impresa

El Riesgo País retrocedió 15,8% hasta los 902 puntos, luego del anuncio del respaldo financiero de Estados Unidos al país, que se conoció el jueves tras las negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.

Este índice que elabora JP Morgan mide la diferencia que pagan los bonos emergentes frente al Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo.

El indicador no se situaba debajo de los 1.000 puntos desde las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, cuando la derrota del oficialismo elevó los niveles de incertidumbre que afectó a los mercados en las últimas semanas. El riesgo país superó los 1.500 puntos a mediados de septiembre.

El jueves, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por U$S20.000 millones, y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido negociaciones en Washington el equipo económico.

El anuncio generó euforia en los mercados, que cerraron la semana corta con una suba de 5% en el Merval y ADRs escalando más de 27%, mientras que los bonos avanzaron 8% con la consecuente baja del riesgo país. En Wall Street, las acciones argentinas cayeron más de 7%, mientras que los bonos mantienen una suba marginal.

Ayer los bonos argentinos en el exterior cerraron a la baja, tomándose un respiro de los incrementos del jueves, por lo que es probable que el índice que mide JP Morgan experimente un leve rebote en su próxima actualización.

La reducción del riesgo país, que a principio de año rondaba los 500 puntos básicos, es un objetivo del Gobierno para despejar la confianza del mercado y conseguir un escenario más favorable de cara a refinanciar vencimientos de deuda en los próximos meses.

 

