Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

VIERNES

MÚSICA

Noche de folclore.- A las 21 en Resto G, 71 entre 17 y 18, festejo aniversario de Auras.

Conciertos Candlelight: Queen vs. Abba.- A las 19 en Don Bosco, 9 esquina 57.

Conciertos Candlelight: Coldplay.- A las 21 en Don Bosco, 9 esquina 57.

Santiago Motorizado.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Milonga especial: La Diez.- A partir de las 20 en Salón Malvinas Argentinas, La Merced entre Alberdi y H. Cestino, con clases para principiantes e intermedios y luego, desde las 21, milonga. Gratis.

Dúo Musikarma.- A las 21 en León Bar Bistró, 1 y 56, con Cristina Curubeto en voz y Eduardo Sgro en piano. Música internacional.

33° Encuentro Coral Platense.- A las 20 en en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 51 entre 19 y 20, con las actuaciones del Coro de la Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa, Grupo Coral Génesis, Coro Polifónico de la Fundación Catedral, y Coro del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. Gratis.

9ª edición de Música por la Identidad La Plata.- A las 19 en el Centro Cultural MACA, diagonal 4 N 629, Villa Elisa, con Ana Laura Mercader + Coral Popular IOMA + Coro Fénix del Hospital de Niños Sor María Ludovica.

TEATRO

Tango sin género: primer musical drag de tangos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show “HalloQueens” en Buena Vista 51 entre 18 y 19 con Jonatan Sapag, Gaia y Nico Prada.

La divina lengua.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47. La obra describe el viaje de Mariano Magnífico desde el Paraíso de la Divina Lengua hasta el Infierno de los malhablados.

Pipa Barbato.- A las 22.30 en La Nonna, 3 esquina 47. Celebra más de 10 años de carrera.

La Gambeta.- A las 21 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47, con Luis Rubio, Yayo Guridi, Martín Vázquez y Pichu Straneo.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Bea Malvaso. A la gorra.

¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Surinam, porque algo hay que comer.- A las 22.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia de Víctor Chacón y dirección de Marcelo Demarchi.

Gabriela Acher.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta su espectáculo unipersonal ‘¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta?’.

Match, deporte y humor.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, espectáculo de improvisación donde dos equipos de actores/actrices se enfrentan en una pista. Un árbitro cobra faltas de ser necesario para el buen desarrollo del juego. Al final de cada improvisación el público vota con sus celulares el equipo de



DANZA

¡Viva el ciclo!.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28. Ciclo de danza donde participan diferentes coreógrafos, compañías y estudios de danzas de la Ciudad de La Plata, coordinado por Amparo López y Laura Cucchetti.

EVENTOS

Retrospectiva D10S: “Para el pueblo, lo mejor”.- Desde las 17 en Casa Sesenta y Dos, 62 entre 8 y 9, celebración popular que une arte, archivo, música y cocina. Habrá además muestras, lanzamientos y la presentación del libro “El amigo de Dios” de Mariano Israelit, acompañado por Martín Lovazzano.

Mañana

MÚSICA

Festival de Primavera de Música de Cámara.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, continúa la edición número 23 de este clásico evento organizado por Lumen Artis, con la actuación de Joaquín Chibá y Aldana Inés Altmann, violines, Dolores López Mac Kenzie, viola, Maricel Turkovich, cello, Estefanía Espector, clarinete. Programa: Contrapuntos 1,2,3 y 9 de J.S.Bach, Quinteto para clarinete y cuerdas de Mozart y Danzas Rumanas de B. Bartok. Socios sin cargo.

20º cumpleaños de la OEB.- A las 10.30 en el salón de Actos del Colegio Canossiano, 166 entre 11 y 12, Berisso, concierto especial por el aniversario de la Orquesta Escuela de Berisso.

Knak.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Encuentro musical.- A las 18 en la Capilla del Colegio María Auxiliador, 54 y 13, la Comisión de Exalumnos presenta un encuentro coral y orquestal. Participarán: Coro del Colegio de Médicos; Orquesta Juvenil Ntra. Sra. de la Paz; Coro de la Fundación Ludovica del H.de Niños; Agrupación Coral Atardecer; Coro femenino In Canto del Circulo Trentino.

Ciclo de Música de Cámara.- A las 19 en la sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto a cargo del violoncellista José Araujo, quien interpretará la integral de las Suites para violoncello de Johann Sebastian Bach. El programa del sábado 11 incluirá las Suites N° 1 en Sol mayor, BWV 1007; N° 2 en re menor, BWV 1008 y N° 3 en Do mayor, BWV 1009. Entrada gratuita con reserva online.

VII Festival de la Música Italiana.- A las 20.30 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

33° Encuentro Coral Platense.- A las 20 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 51 entre 19 y 20, actuarán el Coro Estable de la Casa del Tango La Plata, Coro Cantares de La Plata,

Coro de la Dirección General de Cultura y Educación, y Voces del Agua del SOSBA.

Noche italiana.- A las 21 en Resto G, 71 entre 17 y 18, la mejor música tana, acompañada de pastas a los 3 pasos.

Mato Ruiz.- A las 21 en Don Cipriano, 49 entre 4 y 5.

9ª edición de Música por la Identidad La Plata.- A las 17 en el Auditorio Hebe de Bonafini, 49 n° 481, con Yunga + Lava los platos.

TEATRO

Sueño de una noche de verano.- A las 21 en Telón negro, 13 entre 32 y 33.

Nico Serna: Mentiras sobre el amor.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- A las 20 en El Galpón de La Caterva, 471 y 14b, City Bell. A la gorra.

Proyecto Campamento.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, se despide la obra teatral que visibilizó un hecho histórico trágico de la región. Escrita por Paula Tomassoni y dirigida por Eduardo Spínola.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova con dirección de Carlos Rapolla.

Fotogénesis.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Lisandro Fernández con dirección de Micaela Tristán.

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con autoría y dirección de Liliana Perdomo.

Aceite de mariposa.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo. Promo: 2x1.

Jeppener.- A las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mauricio Serrano.

Bye Bye.- A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Severino, el infierno tiene nombre.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

EVENTOS

El Mamut.- Desde las 20 en En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, pura Poesía, Parrilla y Perreo.

DOMINGO

MÚSICA

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en 49 n° 879 entre 12 y 13, se presentará el dúo integrado por Luis Galfetti en clarinete bajo y saxofón y Patricio Lew en piano, para interpretar obras de Rasser, Semier Collery, Brosse, Guastavino, Piazzolla y Tozzola. Entrada libre y gratuita.

Concierto sinfónico en el Argentino.- A las 18 en la Sala Alberto Ginastera, 51 entre 9 y 10, la Orquesta Estable interpretará obras de Rossini, Mendelssohn y Beethoven, con dirección de su director titular, Carlos Vieu. Gratis con reserva.

9ª edición de Música por la Identidad La Plata.- A las 18 en el Playón Estación Provincial Meridiano V, 17 y 71, con Los hermanos Herrera + La Secta.

Tarde de tango.- A las 16 en el C. C. La Vieja Estación, Alberdi y Sidoti, canto para aficionados con la guitarra de Juan Páez.

TEATRO

Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 20 en Dynamo, 17 y 68.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas. Última función.

Un Enemigo del Pueblo.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, con dirección de César Palumbo.

Monstruos.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Oscarcito.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Bye Bye.- A las 20 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Gala de magia: Torbellino.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Fiumiccino.- A las 20.30 en Doble T, 34 entre 27 y 28, con dramaturgia y dirección de María Pascual.

Odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

EVENTOS

Expedición urbana.- A las 16 parte de 7 esquina 53 una nueva expedición urbana a cargo de Proyecto Arbórea con el fin de conocer los árboles de nuestra ciudad y una joya arquitectónica oculta.

En esta oportunidad se hará junto a Ramiro Segura, antropólogo, quien hablará de las transformaciones en la ciudad. Libre y a la gorra.