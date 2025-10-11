El Papa y el valor de la prensa ante la posverdad

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?
Clément Melki
El papa León XIV elogió el trabajo de las agencias de prensa, una “barrera” frente a las “arenas movedizas” de la posverdad y las noticias falsas que la inteligencia artificial hace virales.
“El mundo necesita información libre, rigurosa y objetiva”, dijo el Papa en una audiencia en el Vaticano con los miembros de la red MINDS International, que aglutina a diversas agencias de noticias.
“Gracias a su trabajo paciente y riguroso, ustedes pueden actuar como una barrera frente a quienes, por medio del viejo arte de mentir, tratan de sembrar discordia con el fin de dividir y reinar”, declaró el pontífice estadounidense y peruano.
“Ustedes también pueden ser un bastión de civilización frente a las arenas movedizas de las aproximaciones y la posverdad”, enfatizó.
Robert Francis Prevost, que por su lado ha aparecido en videos falsos pronunciando discursos a base de IA, agregó que “el valioso servicio” de las agencias de prensa “debe servir de antídoto a la proliferación de informaciones basura”.
“Los algoritmos generan contenido y datos a una escala y una velocidad nunca antes vistas. ¿Pero quién los gobierna?”, se preguntó el jefe de la Iglesia católica.
Opinan los lectores
León XIV insistió por ello en mantenerse vigilantes “para que la información y los algoritmos que la gobiernan hoy día no estén en manos de unos pocos”.
