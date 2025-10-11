Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Opinión |Enfoque

El Papa y el valor de la prensa ante la posverdad

El Papa y el valor de la prensa ante la posverdad

Clément Melki

11 de Octubre de 2025 | 00:56
Edición impresa

El papa León XIV elogió el trabajo de las agencias de prensa, una “barrera” frente a las “arenas movedizas” de la posverdad y las noticias falsas que la inteligencia artificial hace virales.

“El mundo necesita información libre, rigurosa y objetiva”, dijo el Papa en una audiencia en el Vaticano con los miembros de la red MINDS International, que aglutina a diversas agencias de noticias.

“Gracias a su trabajo paciente y riguroso, ustedes pueden actuar como una barrera frente a quienes, por medio del viejo arte de mentir, tratan de sembrar discordia con el fin de dividir y reinar”, declaró el pontífice estadounidense y peruano.

“Ustedes también pueden ser un bastión de civilización frente a las arenas movedizas de las aproximaciones y la posverdad”, enfatizó.

Robert Francis Prevost, que por su lado ha aparecido en videos falsos pronunciando discursos a base de IA, agregó que “el valioso servicio” de las agencias de prensa “debe servir de antídoto a la proliferación de informaciones basura”.

“Los algoritmos generan contenido y datos a una escala y una velocidad nunca antes vistas. ¿Pero quién los gobierna?”, se preguntó el jefe de la Iglesia católica.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

La primera exhortación apostólica de León XIV, una continuidad de Francisco

León XIV insistió por ello en mantenerse vigilantes “para que la información y los algoritmos que la gobiernan hoy día no estén en manos de unos pocos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?

Brutal ataque a patadas a una joven en pleno centro platense

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
Últimas noticias de Opinión

El cese de la ofensiva de Israel en Gaza y el camino de regreso de los palestinos a sus hogares

Es sobrada la hora para normalizar el servicio del Roca: sábado sin trenes en La Plata

La primera exhortación apostólica de León XIV, una continuidad de Francisco

Siguen las deudas de muchas ciudades con los desiguales físicos
Información General
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Policiales
Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Triple crimen: un acusado estuvo preso y fue liberado en pandemia
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro
Deportes
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla