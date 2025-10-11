El Papa y el valor de la prensa ante la posverdad

El papa León XIV elogió el trabajo de las agencias de prensa, una “barrera” frente a las “arenas movedizas” de la posverdad y las noticias falsas que la inteligencia artificial hace virales.

“El mundo necesita información libre, rigurosa y objetiva”, dijo el Papa en una audiencia en el Vaticano con los miembros de la red MINDS International, que aglutina a diversas agencias de noticias.

“Gracias a su trabajo paciente y riguroso, ustedes pueden actuar como una barrera frente a quienes, por medio del viejo arte de mentir, tratan de sembrar discordia con el fin de dividir y reinar”, declaró el pontífice estadounidense y peruano.

“Ustedes también pueden ser un bastión de civilización frente a las arenas movedizas de las aproximaciones y la posverdad”, enfatizó.

Robert Francis Prevost, que por su lado ha aparecido en videos falsos pronunciando discursos a base de IA, agregó que “el valioso servicio” de las agencias de prensa “debe servir de antídoto a la proliferación de informaciones basura”.

“Los algoritmos generan contenido y datos a una escala y una velocidad nunca antes vistas. ¿Pero quién los gobierna?”, se preguntó el jefe de la Iglesia católica.

León XIV insistió por ello en mantenerse vigilantes “para que la información y los algoritmos que la gobiernan hoy día no estén en manos de unos pocos”.