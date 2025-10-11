Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
11 de Octubre de 2025 | 07:22

Escuchar esta nota

Este sábado se presenta con altas temperaturas en la región, con una máxima que podría superar los 28 grados y un ambiente húmedo que refuerza la sensación de calor. Sin embargo, hacia la noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas. Para el domingo, se espera un leve descenso de la temperatura y condiciones más inestables, con cielo nublado y posibilidad de nuevas lluvias durante la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el sábado se prevé con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con probabilidades de tormentas fuertes en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 16 grados de mínima y 28 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el domingo se espera nuevamente mal clima, con chaparrones en la madrugada y mañana y lluvias aisladas en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 14 y 18 grados.

El lunes se presentaría con buenas condiciones, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 23 grados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

VIDEO. Hizo valer la lógica: Argentina derrotó a Venezuela

Brutal ataque a una joven en pleno centro platense

A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo

Colores y recuerdos en otro emotivo desembarco
Últimas noticias de La Ciudad

Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia

Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Colores y recuerdos en otro emotivo desembarco
Información General
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Los números de la suerte del sábado 11 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro
Deportes
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Nueva era en Boca, que hoy vuelve a las prácticas
Policiales
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Triple crimen: un acusado estuvo preso y fue liberado en pandemia
Brutal ataque a una joven en pleno centro platense
Policías salvaron la vida de una nena en Abasto
Giro sorpresivo en el femicidio de Daiana Mendieta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla