Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo

Este sábado se presenta con altas temperaturas en la región, con una máxima que podría superar los 28 grados y un ambiente húmedo que refuerza la sensación de calor. Sin embargo, hacia la noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas. Para el domingo, se espera un leve descenso de la temperatura y condiciones más inestables, con cielo nublado y posibilidad de nuevas lluvias durante la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el sábado se prevé con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con probabilidades de tormentas fuertes en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 16 grados de mínima y 28 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el domingo se espera nuevamente mal clima, con chaparrones en la madrugada y mañana y lluvias aisladas en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 14 y 18 grados.

El lunes se presentaría con buenas condiciones, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 23 grados.