Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos

Un video casi sexual: Lali Espósito cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo muy sensual

Un video casi sexual: Lali Espósito cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo muy sensual
10 de Octubre de 2025 | 18:31

El conductor y periodista Pedro Rosemblat sorprendió hoy a sus seguidores con una publicación cargada de ternura para su pareja, Lali Espósito, que despertó especulaciones sobre el futuro de la relación. 

En sus redes sociales, Rosemblat compartió un video desde la playa donde ambos aparecen en un abrazo y con un beso, acompañado simplemente por la frase: “Te amo”. 

Pero además del video romántico, el conductor subió una imagen de Lali sosteniendo un gatito, junto al mensaje: “En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños Mariana”. 

El uso de la palabra “familia” y su tono emotivo generaron una oleada de comentarios y rumores: ¿estará la pareja pensando en un paso más profundo?+

 

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

