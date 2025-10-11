María Corina Machado: por qué ganó el Nobel de la Paz

Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
El Comité Noruego destacó su “incansable” lucha contra el régimen de Maduro y su papel como líder opositora en un país marcado por la crisis política y la persecución
La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego, que destacó su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.
En una llamada con el secretario del comité cuando todavía era plena noche en Venezuela, la dirigente se mostró estupefacta y emocionada al conocer la noticia. “Oh Dios mío”, dijo según el video publicado en la cuenta de X de los Nobel.
“Estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, afirmó Machado.
La dirigente, que suma ya tres premios de gran peso internacional -Nobel, Sájarov y Vaclav Havel-, vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.
“¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, “¡estoy en shock!”, dijo en otra conversación con su aliado Edmundo González Urrutia, exiliado en España y que la reemplazó como candidato en las pasadas elecciones luego de su inhabilitación.
Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el presidente del Comité.
Según él, María Corina Machado se ha impuesto como “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida”, y que ahora exige “elecciones libres y un gobierno representativo”.
“Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”, agregó el presidente del comité, quien estimó que Venezuela “ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario”.
Tal como esperaban los observadores, el premio se le escapó al presidente estadounidense Donald Trump, el mismo día en que entró en vigor en Gaza la tregua entre Israel y Hamás, acordada bajo la presión del mandatario republicano.
La Casa Blanca valoró la noticia en un tono crítico, diciendo que el Nobel privilegió criterios políticos (ver página 4).
La opositora vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro reivindicó la victoria entre denuncias de fraude.
En las últimas semanas circuló en redes sociales el rumor, alimentado también por el ministro de Interior Diosdado Cabello, de que Machado se refugia en la embajada de Estados Unidos.
Su paradero no pudo ser confirmado por ninguna autoridad venezolana ni estadounidense.
La oposición venezolana liderada por Machado reivindica la victoria en esas últimas elecciones presidenciales, a las que concurrió con la candidatura de Edmundo González Urrutia.
El exdiplomático, que compartió con Corina el premio Sájarov, celebró el Nobel como un “merecidísimo reconocimiento” a su “larga lucha” por la “libertad”. “¡La primer Nobel de Venezuela!”, escribió en X.
El portavoz de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, dijo a su vez que la decisión refleja “las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho”.
El Nobel es un “poderoso mensaje” en favor de la democracia, afirmó Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
El año pasado, el prestigioso galardón fue para el grupo antinuclear japonés Nihon Hidankyo, un movimiento promovido por supervivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.
“Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país”
