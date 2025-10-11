El entrenador de Gimnasia, Alejandro Orfila, habló en conferencia de prensa tras la derrota de Gimnasia esta tarde en el Bosque 2 a 1 frente a Talleres de Córdoba y afirmó que "se mantiene en el cargo" y creer poder "revertir la situación".

“Entiendo la angustia y entiendo la bronca, porque nosotros también la tenemos. Estamos firmes junto a los jugadores y los dirigentes. Vamos a poner lo mejor de nosotros para revertir esta situación. Nos vamos con mucha bronca por la derrota, pero el equipo respondió. Teníamos más chances para ganarlo nosotros, pero lo terminamos perdiendo. Asimilamos la derrota y nos da bronca este momento”, señaló el entrenador.

Sobre su futuro, dijo que “yo tengo el apoyo de la dirigencia y estamos trabajando todos en conjunto. Tenemos que seguir corrigiendo y yendo para adelante. Veníamos de un triunfo muy importante. La diferencia fue que ellos lograron convertir la última chance y nosotros no. En el segundo tiempo, hicimos más méritos para llevarnos la victoria. Tenemos una seguidilla de derrotas importantes, pero el equipo responde. Eso me tiene fuerte para seguir estando en la situación y llegar con chances al final del torneo, que es sostener al equipo en la Liga Profesional”.

“Tenemos que tener mucho temple y personalidad, que los futbolistas la tienen. Estamos en una situación adversa y con un clima austero, pero estamos preparados para soportar esto. Tenemos cosas para revertirlo y vamos a trabajar desde lo emocional, porque se nos viene un partido importante”, dijo de cara al clásico platense.

“Cuando jugaban Garayalde y Seoane, la crítica era porque jugaban ellos. No están pasando un buen momento y más allá que no concentraron, no significa que no van a entrar más. Ahora que juegan Max y Yangalí, se los critica a ellos, que lo están haciendo bien. Siempre se critica si cambio la mitad de la cancha", argumentó.