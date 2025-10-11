VIDEO. Insultos y silbidos: clima caliente en el Bosque tras la derrota del Lobo

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico
La derrota en tiempo de descuento hizo explotar -una vez más en este torneo y también en el 2025- de bronca a los hinchas de Gimnasia.
Apenas culminada la caída 2 a 1 de Gimnasia ante Talleres, los insultos y los silbidos bajaron desde los cuatro costados del estado del Bosque.
Luego, la bronca se trasladó a la zona de los jardines con el clásico "Qué se vayan todos" y "La comisión, la comisión...."
