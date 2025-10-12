Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 12 de octubre

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 12 de octubre
12 de Octubre de 2025 | 08:05

Escuchar esta nota

En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.

Este mes, se destaca una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.  

Una por una, todos las promos de Cuenta DNI

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: 

• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. 

• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.  

• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.  

LE PUEDE INTERESAR

Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

LE PUEDE INTERESAR

Salió el sol, pero hay probabilidad de lluvias para la tarde: ¿cómo seguirá el tiempo?

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.  

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador

VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

VIDEO. Gimnasia se complicó: perdió un partido inexplicable

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional

Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Últimas noticias de La Ciudad

Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

Salió el sol, pero hay probabilidad de lluvias para la tarde: ¿cómo seguirá el tiempo?

Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad

La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
Información General
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Movimiento aceptable en La Feliz
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
Policiales
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
Vendió su moto y antes de llegar a la casa le robaron
Triple crimen narco: ubicaron a los doce implicados en la escena
Cortan la luz y saquean una hamburguesería
Deportes
VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora
Un empate que servirá sólo si gana el clásico
Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?
VIDEO. Hubo homenaje del Pincha a Russo
El plantel volvió y tendrá dos días libres
Espectáculos
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Del cine al teatro: estrellas de Hollywood que conquistaron Broadway

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla