Cristina Pérez emocionó a Mirtha Legrand al mostrarle una foto de su infancia

Cristina Pérez fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha y protagonizó un emotivo momento junto a la conductora al revelar que, desde pequeña, pedía que la fotografiaran junto al televisor para "salir" al lado de Mirtha Legrand. “Yo pedía que me sacaran fotos con Mirtha desde el televisor”, recordó la periodista.

Pérez asistió al programa para presentar su nuevo libro, y aprovechó la ocasión para dedicarle una cálida dedicatoria a la diva, que derivó en un relato muy tierno de su infancia. Mirtha leyó con atención sus palabras.“Mi admiración por Mirtha Legrand viene desde que era niña. Tengo una foto al lado del televisor porque, de chica, le hablaba a Mirtha desde la pantalla”, expresó la periodista.

El momento más emocionante se dio cuando Cristina le mostró a Mirtha una de esas fotos de su infancia, que aún conserva. “Uy, es verdad... Qué impresionante. Me dan ganas de llorar, me emociona. Muchas gracias, querida”, respondió la diva, visiblemente conmovida.

Antes de cerrar el intercambio, Mirtha no escatimó elogios hacia su invitada: “Yo te sigo mucho y tenés una dicción perfecta, un vocabulario maravilloso. Sos una número uno”, aseguró.