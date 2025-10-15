Un conductor perdió el control y chocó contra un semáforo frente a la Estación de La Plata

El embajador en Washington dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU "es muy importante"
Este miércoles, un conductor protagonizó un accidente de tránsito este miércoles por la noche, en la intersección de avenidas 1 y 44, frente a la Estación de Trenes de La Plata. El incidente se produjo cuando el vehículo que conducía impactó contra un semáforo.
El siniestro ocurrió cuando el conductor, que se desplazaba a bordo de un Ford Fiesta, perdió el control del vehículo por causas que aún se intentan establecer y colisionó de lleno contra la estructura metálica del semáforo.
De inmediato, efectivos del Comando de Patrullas La Plata acudieron al lugar junto a una unidad del SAME. Alli, asistieron al conductor en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaba lesiones de gravedad.
Por su parte, personal de tránsito municipal intervino en la escena y procedió al desvío del flujo vehicular y el secuestro preventivo del vehículo, mientras se investigan las causas del accidente. La causa fue caratulada como “accidente de tránsito” y quedó bajo la órbita de la Comisaría Segunda de La Plata.
