Policiales

Un conductor perdió el control y chocó contra un semáforo frente a la Estación de La Plata

Un conductor perdió el control y chocó contra un semáforo frente a la Estación de La Plata
15 de Octubre de 2025 | 21:18

Este miércoles, un conductor protagonizó un accidente de tránsito este miércoles por la noche, en la intersección de avenidas 1 y 44, frente a la Estación de Trenes de La Plata. El incidente se produjo cuando el vehículo que conducía impactó contra un semáforo.

El siniestro ocurrió cuando el conductor, que se desplazaba a bordo de un Ford Fiesta, perdió el control del vehículo por causas que aún se intentan establecer y colisionó de lleno contra la estructura metálica del semáforo.

De inmediato, efectivos del Comando de Patrullas La Plata acudieron al lugar junto a una unidad del SAME. Alli, asistieron al conductor en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaba lesiones de gravedad.

Por su parte, personal de tránsito municipal intervino en la escena y procedió al desvío del flujo vehicular y el secuestro preventivo del vehículo, mientras se investigan las causas del accidente. La causa fue caratulada como “accidente de tránsito” y quedó bajo la órbita de la Comisaría Segunda de La Plata.

