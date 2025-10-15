Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis
15 de Octubre de 2025 | 03:45
Un reconocido cirujano de La Plata quedó formalmente procesado por “homicidio culposo” en el marco de una causa que investiga la muerte de María de los Ángeles Sabbatini, una mujer de 59 años que falleció el 3 de julio de 2024 tras una cirugía por cáncer de pulmón. La resolución judicial, dictada por la fiscal Marita Scarpino, marca un giro decisivo en una investigación que lleva más de un año y que expuso presuntas fallas graves en el seguimiento clínico postoperatorio.

Según confirmaron fuentes judiciales, Diego Santín, acompañado por su abogado defensor Martín Lasarte, se habría negado a declarar en la audiencia indagatoria, haciendo uso de su derecho constitucional. Sin embargo, el expediente avanzó con una batería de peritajes, informes técnicos y testimonios familiares que, para la fiscalía, configuran una conducta médica negligente e imperita.

De acuerdo con la requisitoria fiscal, Sabbatini ingresó al hospital el 29 de mayo de 2024 para una intervención programada. La cirugía fue realizada por Santín y, en principio, se desarrolló sin complicaciones. La paciente permaneció en terapia intensiva un día y luego fue trasladada a una sala común. A partir de ese momento, su cuadro comenzó a deteriorarse. Según el expediente, presentó síntomas progresivos compatibles con una perforación esofágica, una complicación grave que -de haberse detectado a tiempo- podría haber sido tratada con éxito.

 

