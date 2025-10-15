Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |El 63% de los alumnos de sexto grado fue víctima de agresiones y el 36% se sintió discriminado

El crecimiento de la violencia escolar desborda a familias e instituciones

Según especialistas, se agrava por la naturalización social, la falta de empatía y el silencio de los adultos. La situación, sin control 

El crecimiento de la violencia escolar desborda a familias e instituciones
15 de Octubre de 2025 | 20:42

Escuchar esta nota

En La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, el problema del bullying escolar sigue siendo una preocupación creciente pese a la existencia de protocolos y equipos de orientación en los colegios.

Un informe de la ONG Argentinos por la Educación revela que el 63% de los alumnos de sexto grado en Argentina fue víctima de algún tipo de agresión, ya sea en la escuela o en redes sociales, y que el 36% se sintió discriminado en el ámbito escolar. Aunque la mayoría de los chicos dice sentirse bien en la escuela —el 99% tiene amigos y el 94% se siente cómodo con docentes—, más de la mitad (56 %) admitió haberse sentido excluida alguna vez, el 40% incómoda o fuera de lugar y el 36% sola. La discriminación es más frecuente en las escuelas públicas (42%) que en las privadas (21%), y los motivos principales son el aspecto físico, los gustos personales y la identidad de género u orientación sexual.

La violencia entre pares también preocupa: el 56% de los alumnos presenció agresiones en el último año y el 34 % reconoció haber agredido a un compañero. A esto se suma que la ONG Bullying Sin Fronteras registró 6.600 casos de violencia extrema en escuelas del AMBA solo en el primer semestre del año. El informe advierte que las respuestas institucionales suelen ser reactivas y no preventivas, y subraya que las estrategias más efectivas son aquellas que fortalecen los vínculos, promueven la educación socioemocional y la empatía, y forman a los docentes en gestión emocional. La conclusión es clara: garantizar un clima escolar sano es tan importante como enseñar contenidos académicos, porque sin convivencia, no hay aprendizaje posible.

El rol de los padres

La psicopedagoga y doctora en Psicología Nancy Caballero advirtió sobre la creciente naturalización de la violencia escolar y apuntó a los adultos como los principales responsables del fenómeno. Según explicó, en los últimos quince años se evidenció un cambio profundo en la forma en que los jóvenes se relacionan con la agresión: antes los grupos intervenían para frenar los enfrentamientos, mientras que hoy los alientan, los graban y los viralizan, consolidando una lógica que celebra la reacción violenta y ridiculiza la contención. “A mayor violencia física, menor inteligencia emocional y cognitiva”, sostuvo, al remarcar que la falta de empatía y de capacidad para expresar en palabras el conflicto se traduce en golpes y hostigamiento.

Caballero fue tajante al señalar que los adultos transmiten mensajes contradictorios, predicando la corrección política pero legitimando el ataque al que piensa distinto. “Decimos ‘defendete, no quedes como un tarado’, y estas son las consecuencias”, alertó. También cuestionó el silencio de los padres, al afirmar que nunca recibió la consulta de un progenitor preocupado porque su hijo ejerce bullying, sino solo defensas o acusaciones hacia los docentes. La profesional advirtió que esta negación parental y la pérdida del diálogo entre los propios alumnos han generado una sociedad escolar fragmentada, donde la violencia se percibe como juego o defensa. “Decirle no a la violencia es entender que no es amor, no es diversión y no es la forma de resolver nada”, concluyó.

Los Casos de violencia escolar

En 2023 se registraron seis casos documentados: una golpiza entre alumnas del Colegio Albert Thomas en marzo; un alumno de once años armado agredió a su maestra en una primaria de La Plata en abril; peleas con cuchillos en una escuela de Villa Elvira ese mismo mes; una sentada en la Técnica Nº 9 por episodios de acoso y amenazas en mayo; una adolescente golpeada a la salida del colegio en septiembre; y una denuncia por grooming contra una docente en noviembre.

LE PUEDE INTERESAR

Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias

LE PUEDE INTERESAR

Tormenta sorpresa en La Plata: podría haber lluvias

En 2024, otros seis casos graves. En julio, un alumno de la Técnica Nº 2 de Ensenada fracturó el tabique de un compañero en una pelea; en el Normal 2 hubo enfrentamientos de alumnas entre septiembre y noviembre; en el Colegio San José Obrero de Villa Castells se registraron denuncias por bullying y alumnos armados; y en diciembre, un alumno golpeó y amenazó a otro frente a una secundaria, lo que derivó en allanamientos y secuestro de un arma.

El panorama se agravó en 2025, cuando se contabilizaron nueve episodios. En marzo, una estudiante fue atacada por un grupo de compañeras en la Secundaria Nº 73 de Abasto; en abril y mayo se registraron agresiones a directivos y amenazas con armas de juguete en Villa Elisa y el Colegio Belgrano; en junio, una adolescente de 17 años fue hallada muerta en un caso investigado como posible suicidio vinculado al bullying; en agosto, el Albert Thomas volvió a ser escenario de dos hechos violentos consecutivos que dejaron estudiantes hospitalizados; y en octubre, una alumna de sexto grado sufrió múltiples traumatismos tras ser golpeada por una compañera en la Escuela Nº 15.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

Quien es el cirujano de La Plata procesado por mala praxis tras la muerte de una paciente

"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO

Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país

La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa

"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

"La Plata está de fiesta": hablaron los motoqueros de "Hells Angels"

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Últimas noticias de La Ciudad

Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias

Tormenta sorpresa en La Plata: podría haber lluvias

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados

En bici y disfrazados por Halloween en La Plata
Deportes
Marruecos venció a Francia en los penales y clasificó a la final
La Sub 20 empata 0 a 0 con Colombia por el pase a la final del Mundial
"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO
Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
Policiales
Persecución, fuga y choque en La Plata: dos policías fueron trasladados al hospital
"Los delitos se han incrementado": la Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación
Tras el violento choque en Punta Lara, hallaron varias dosis de cocaína en las pertenencias de un herido
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa
Información General
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Espectáculos
Se apaga MTV y se cierra una era: del "video mató la radio" al "streaming calló a la tele musical"
¡Bombazo! Amaia Montero confirmó que vuelve a La Oreja de Van Gogh
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla