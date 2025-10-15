Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

El Mundo

Luz verde de Donald Trump a la CIA: hará operaciones encubiertas en Venezuela

Así, Estados Unidos intensifica la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. En medio, tensión por los ataques a nacos. Una avanzada que podría tener graves consecuencias

Luz verde de Donald Trump a la CIA: hará operaciones encubiertas en Venezuela
15 de Octubre de 2025 | 16:02

Escuchar esta nota

El documento, conocido como “hallazgo presidencial” (presidential finding), permite a la agencia realizar operaciones letales y otras acciones clandestinas tanto en territorio venezolano como en el Caribe. Aunque no está confirmado si la CIA ya inició alguna operación, la medida representa un nuevo paso en la estrategia estadounidense para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

La decisión coincide con un notable incremento del despliegue militar en la región. Más de 10.000 tropas estadounidenses se encuentran apostadas principalmente en bases de Puerto Rico, con un contingente de Marines en buques de asalto anfibio. La Marina dispone además de ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

En las últimas semanas, el Ejército estadounidense atacó embarcaciones que, según el Pentágono, transportaban drogas desde Venezuela, con un saldo de al menos 27 muertos. Según fuentes de Washington, el objetivo final es “debilitar el régimen” e impulsar un cambio político en Caracas.

Fin del diálogo y tensiones diplomáticas

Trump ordenó este mes poner fin a los contactos diplomáticos con el gobierno de Maduro, frustrado por su negativa a dejar el poder y por el rechazo de sus funcionarios a admitir vínculos con el narcotráfico.

La Casa Blanca y la CIA se negaron a comentar públicamente sobre las nuevas directrices.

El secretario de Estado Marco Rubio y el entonces director de la CIA, John Ratcliffe, impulsaron la estrategia sobre Venezuela. Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe había anticipado que su gestión volvería a la agencia “más agresiva” y menos adversa al riesgo.

Un marco legal opaco

Los hallazgos presidenciales son documentos altamente clasificados que permiten a la CIA realizar operaciones encubiertas y que deben ser informados a un número limitado de legisladores del Congreso, aunque sin posibilidad de hacerlos públicos. La supervisión sobre estas acciones es mínima.

Estados Unidos ha mantenido durante décadas cooperación con distintos gobiernos latinoamericanos en materia de inteligencia, pero las nuevas directrices amplían el alcance operativo de la agencia, incluyendo la posibilidad de ejecutar misiones letales.

Washington ofreció además 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Maduro, acusado de narcotráfico. Para el gobierno estadounidense, el mandatario venezolano es un “narcoterrorista” y encabeza una organización criminal conocida como Tren de Aragua, aunque algunas agencias de inteligencia cuestionan esa afirmación.

Antecedentes de la CIA en la región

La historia de la CIA en América Latina está marcada por intervenciones polémicas. En 1954 participó en el golpe que derrocó al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz; en 1961 respaldó la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y trató de asesinar a Fidel Castro. También intervino en el golpe de 1964 en Brasil, en las operaciones en Bolivia que derivaron en la muerte del Che Guevara, y en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973.

Durante la década de 1980, apoyó a la contra en su enfrentamiento con el gobierno sandinista de Nicaragua.

Bajo la administración Trump, la CIA reforzó su papel en la lucha antidrogas en México y América Latina. Esa línea se mantuvo durante el gobierno de Joe Biden, que autorizó el uso de drones para detectar laboratorios de fentanilo.

El nuevo hallazgo presidencial aparece como una extensión de esos esfuerzos, pero su orientación hacia Venezuela reaviva el debate sobre los límites de la intervención encubierta estadounidense en la región.

 

