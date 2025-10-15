Bessent anunció que la ayuda de EEUU a la Argentina podría llegar a 40 mil millones de dólares

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo hoy que su gobierno trabaja con el sector privado en un nuevo plan de ayuda de 20.000 millones de dólares para apoyar a Argentina.

"Estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones (de dólares) que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas (swap), con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda", dijo a periodistas en Washington.

"Así que eso sería un total de 40.000 millones para Argentina", resumió.

