La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica, más conocida como ANMAT, tomó la decisión de suspender la producción y comercialización en supermercados de una de las marcas más importantes de aceites de oliva por tratarse de un producto "que no cumple con la reglamentación vigente".

A través una comunicación publicada en el sitio de retiros del organismo de control, se detalló que este artículo no cuenta con los registros sanitarios ni el etiquetado legal que exige la normativa actual.

El organismo explicó que la decisión se ampara en el artículo 525 del Código Alimentario Argentino, que regula las características químicas y organolépticas del aceite de oliva. Las muestras analizadas evidenciaron una proporción significativa de aceite de soja, lo que configura un caso de adulteración y falsificación alimentaria.

Este tipo de fraude no solo engaña al consumidor, sino que también puede representar riesgos para personas con alergias o intolerancias alimentarias. Aunque hasta el momento no se reportaron cuadros de intoxicación, la ANMAT subrayó que la prohibición es preventiva y tiene como objetivo proteger la salud pública.

Si bien la empresa implicada no difundió un comunicado oficial, trascendió que colaboró con el retiro de los productos y suspendió temporalmente la producción mientras avanza la investigación. Resta determinar si existió intención de engaño comercial o errores graves en el proceso de elaboración.

Desde el organismo recomendaron revisar cuidadosamente las etiquetas antes de comprar: los consumidores deben verificar la presencia del número de registro y la denominación de origen. En caso de detectar irregularidades, se puede hacer una denuncia a través de la web oficial de ANMAT.