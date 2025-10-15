En bici y disfrazados por Halloween en La Plata

La Plata se alista para vivir una nueva "Noche de Brujas". Este año Halloween se celebra el próximo 31 de octubre. Y los amantes del ciclismo tendrán más de un evento para reunirse.

Organizada por el grupo local La Plata Pedalea, la actividad invita a recorrer las calles disfrazados y sobre ruedas, en un circuito nocturno que unirá los principales puntos de la ciudad con un cierre en la República de los Niños.

La concentración comenzará a las 19:30, con ambientación temática, música y desfile de disfraces. Luego, desde las 20:00, la caravana partirá rumbo a Gonnet, en un recorrido apto para principiantes y pensado para que todos puedan participar: en bicicleta, rollers, skate, patinete eléctrico o caminando.

Durante la noche habrá música en vivo, shows y premios al mejor disfraz, además de sorpresas en las distintas paradas. “Pedaleamos disfrazados hasta La Repu, con música, desfile y mucha energía. Después, tercer tiempo de birras”, adelantaron desde el grupo La Plata Pedalea, que impulsa la iniciativa con su habitual humor: “Jojojo... ¡Nos vemoooooo!”

Por otro lado, se una nueva edición de la “Noche de Brujas sobre Ruedas”, el tradicional encuentro que combina deporte, disfraces y diversión en el marco de Halloween. La cita será el viernes 31 de octubre, con punto de encuentro en Plaza Moreno, desde las 19 horas.

Se trata de una propuesta gratuita, familiar y abierta a toda la comunidad, que invita a recorrer las calles platenses de una forma distinta: en bicicleta, rollers, skate, patinete eléctrico, bici eléctrica o caminando. No es necesario inscribirse previamente.

El recorrido, que partirá a las 20:00, tendrá una extensión de 8 kilómetros e incluirá paradas en Plaza Italia, Plaza San Martín, el Museo de Ciencias Naturales, Plaza Rocha y retorno al punto de inicio.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de una ambientación especial, luces, música y actividades temáticas. Además, se premiará al mejor disfraz, con una distinción especial en el Museo de Ciencias Naturales, una de las paradas más esperadas del circuito. También se anticiparon sorpresas y propuestas artísticas que se irán revelando en los próximos días.

El año pasado, la “Noche de Brujas sobre Ruedas” convocó a más de mil personas, consolidándose como el evento de Halloween más grande de la región.

Quienes deseen sumarse con un local temático, propuesta artística o intervención relacionada pueden comunicarse al 221-508-9808.

El regreso a Plaza Moreno está previsto para las 22 horas, con un cierre festivo que promete mucho color y espíritu comunitario.