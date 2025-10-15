Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Información General

Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia de Buenos Aires y está en el Presupuesto 2026

Beneficiará a unos 300 mil habitantes de Carlos Tejedor, Lincoln, Trenque Lauquen, Pehuajó, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado. Alcanza más de 3,4 millones de hectáreas

Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia de Buenos Aires y está en el Presupuesto 2026
15 de Octubre de 2025 | 12:45

Escuchar esta nota

En medio del fuerte de un sector del campo y mientras las inundaciones siguen castigando a miles de hectáreas bonaerenses, el Gobierno de Axel Kicillof tiene en agenda sumar al Presupuesto 2026 una obra hídrica clave para mitigar los efectos del agua en gran parte del interior bonaerense.

La noticia se conoció en la reunión de la Subzona 3 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, de la que formaron parte el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Néstor Álvarez, el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga y algunos intendentes de la zona donde impactará esa obra: Sergio Barenghi (Bragado) Daniel Stadnik (Carlos Casares), María José Gentile (9 de Julio), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) y Salvador Serenal (Lincoln).

En esa reunión, la Provincia presentó las obras contempladas dentro del Programa de Manejo Hidráulico, que incluye a la denominada “Nodo Bragado”, y apunta a mitigar los efectos de las fuertes lluvias que impactan en las cosechas. En ese sentido, Barenghi confirmó que el Nodo Bragado estará incluido en el Presupuesto 2026 que Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense. “Es una obra muy esperada que va a estar incluida en el Presupuesto. Tiene un costo importante, pero la provincia tomó la decisión política de avanzar”, afirmó.

La inclusión de esta obra hídrica es una de las novedades que tiene el Presupuesto y que busca, en parte, blindar el apoyo de los intendentes del interior, por fuera de los de Fuerza Patria. Sobre todo en un momento en que la denominada ley de leyes se encuentra estancada en negociaciones con la oposición, pero también dentro del peronismo.

Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei buscó tener un gesto con el sector agropecuario y anunció que comenzó con las obras de Dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado. La primera etapa de esta obra sobre el Río Salado comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina.

La Cuenca del Salado

Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3.8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.

LE PUEDE INTERESAR

Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo

LE PUEDE INTERESAR

Desastres naturales: alertan por su impacto económico

En lo que respecta a la región noroeste no posee un sistema natural de drenaje superficial bien desarrollado, ya que se trata de una zona geomorfológicamente joven.

Puntualmente la subregión A3 está integrada por los partidos de Carlos Tejedor, Lincoln, Trenque Lauquen, Pehuajó, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado. Son casi 300.000 habitantes y más de 3,4 millones de hectáreas alcanzadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

VIDEO. La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
Últimas noticias de Información General

Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo

Desastres naturales: alertan por su impacto económico

Buscan bajar la polución de la industria naviera

Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Espectáculos
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos
¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos
Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo
La Ciudad
15/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Hells Angels en La Plata, clásico y se acerca del Día de la Madre
"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio
La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
Policiales
Susto y tensión en La Plata: un auto se prendió fuego en plena calle y las llamas alarmaron a todo el barrio
Voraz incendio destruyó tres colectivos en una empresa de Berazategui 
"Problemas con la señora”: el taxista que llevó a Laurta a Entre Ríos contó cómo fue el viaje
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Clásicos platenses con técnicos interinos: no será la primera vez que suceda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla