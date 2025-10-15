Rebotan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street, pero también saltan el dólar oficial y el blue
Rebotan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street, pero también saltan el dólar oficial y el blue
"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
VIDEO.- Fernando Gray, candidato a diputado nacional: "Me preocupa el modelo de país de Milei"
Otra explosión durante una feria de ciencias en un colegio: al menos cuatro heridos
La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
LLA se despega de Espert: "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", dicen en un spot
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay hoy miércoles en un supermercado de La Plata
ANMAT prohibió la venta y consumo de varios alimentos por considerarlos "de riesgo para la salud"
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia
Voraz incendio destruyó tres colectivos en una empresa de Berazategui
Israel asegura que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de uno de los rehenes
"Amo a Hitler": filtran mensajes de un chat racista de Jóvenes Republicanos de EE UU
Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?
Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo
¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos
El sector comercial platense necesitado de incentivos que impulsen el consumo
Qué se sabe de la araña de los bananos, que puso a la Región en guardia
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Beneficiará a unos 300 mil habitantes de Carlos Tejedor, Lincoln, Trenque Lauquen, Pehuajó, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado. Alcanza más de 3,4 millones de hectáreas
Escuchar esta nota
En medio del fuerte de un sector del campo y mientras las inundaciones siguen castigando a miles de hectáreas bonaerenses, el Gobierno de Axel Kicillof tiene en agenda sumar al Presupuesto 2026 una obra hídrica clave para mitigar los efectos del agua en gran parte del interior bonaerense.
La noticia se conoció en la reunión de la Subzona 3 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, de la que formaron parte el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Néstor Álvarez, el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga y algunos intendentes de la zona donde impactará esa obra: Sergio Barenghi (Bragado) Daniel Stadnik (Carlos Casares), María José Gentile (9 de Julio), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) y Salvador Serenal (Lincoln).
En esa reunión, la Provincia presentó las obras contempladas dentro del Programa de Manejo Hidráulico, que incluye a la denominada “Nodo Bragado”, y apunta a mitigar los efectos de las fuertes lluvias que impactan en las cosechas. En ese sentido, Barenghi confirmó que el Nodo Bragado estará incluido en el Presupuesto 2026 que Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense. “Es una obra muy esperada que va a estar incluida en el Presupuesto. Tiene un costo importante, pero la provincia tomó la decisión política de avanzar”, afirmó.
La inclusión de esta obra hídrica es una de las novedades que tiene el Presupuesto y que busca, en parte, blindar el apoyo de los intendentes del interior, por fuera de los de Fuerza Patria. Sobre todo en un momento en que la denominada ley de leyes se encuentra estancada en negociaciones con la oposición, pero también dentro del peronismo.
Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei buscó tener un gesto con el sector agropecuario y anunció que comenzó con las obras de Dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado. La primera etapa de esta obra sobre el Río Salado comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina.
Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3.8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.
LE PUEDE INTERESAR
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
LE PUEDE INTERESAR
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
En lo que respecta a la región noroeste no posee un sistema natural de drenaje superficial bien desarrollado, ya que se trata de una zona geomorfológicamente joven.
Puntualmente la subregión A3 está integrada por los partidos de Carlos Tejedor, Lincoln, Trenque Lauquen, Pehuajó, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado. Son casi 300.000 habitantes y más de 3,4 millones de hectáreas alcanzadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí