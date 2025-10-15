Tras el violento choque en Punta Lara, hallaron varias dosis de cocaína en las pertenencias de un herido

Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados
Un violento accidente de tránsito ocurrido en la tarde del lunes en Punta Lara dejó como saldo dos hombres heridos. Luego de un violento impacto contra un colectivo, los ocupantes del rodado fueron trasladados y en las últimas horas se conoció el hallazgo de cocaína entre las pertenencias de uno de ellos.
El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles 11 y 112, cuando por causas que aún se investigan, una motocicleta Honda Wave 110 roja colisionó contra un colectivo de la línea 275, conducido por un chofer, de 42 años. Por otro lado, en la moto viajaban dos hombres, de 42 y 48 años, que fueron trasladados por el SAME.
Como consecuencia del impacto, ambos resultaron lesionados: el conductor sufrió politraumatismos, mientras que su acompañante presentó una fractura en la pierna derecha. Ambos fueron trasladados al Hospital Horacio Cestino de Ensenada por ambulancias del SAME y, según se informó, se encuentran fuera de peligro.
Sin embargo, tras recuperar la conciencia, uno de los heridos comenzó a exigir de manera insistente a los médicos la devolución de una sustancia que trasladaba entre sus ropas. Ante la situación, el personal sanitario dio aviso a la Policía, que halló entre sus pertenencias cuatro envoltorios con un total de 2 gramos de cocaína.
Tras ello, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de drogas, además de la causa principal caratulada como “Lesiones culposas e infracción a la Ley 23.737”. La investigación quedó en manos de las Unidades Funcionales de Instrucción N° 12 y N° 18 del Departamento Judicial La Plata.
