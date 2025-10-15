Fernando Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo

Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Ayer por la mañana, Fernando Zaniratto asumió la dirección técnica de Gimnasia y, luego de dirigir a la Reserva ayer por la noche, se metió de lleno en la preparación del equipo que el próximo domingo enfrentará a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense. Este miércoles, el Lobo posteó un video en las redes y mostró el entrenamiento con la reaparición de un futbolista marginado en el paso de Alejandro Orfila como entrenador.
"Lucho" Zaniratto dirigió la práctica del plantel principal en la segunda cancha de Estancia Chica y tuvo a la par a varios futbolistas que terminaron con molestias en el encuentro ante Talleres, como el caso de Marcelo Torres y Germán Conti. Otro que también estuvo a la par fue Renzo Giampaoli, quien había salido en el partido ante Rosario Central por una lesión.
Las imágenes del entrenamiento, donde se ven al flamante DT al mando de las tareas técnicas y físicas con el equipo, también se identifica a Lucas "El Pata" Castro que estuvo fuera de la consideración y ya no era citado por el uruguayo Orfila. Para el próximo encuentro, decisivo como los próximos para el Lobo, el experimentado mediocampista podría volver a ocupar un lugar en la lista de convocados y hasta en el equipo.
Finalmente, la práctica concluyó con ejercicios de definición, anticipando que entre jueves y viernes podría surgir un ensayo formal de fútbol o algún trabajo táctico que permita esclarecer el posible once para enfrentar en UNO al Pincha.
Zaniratto, que asumió la dirección técnica del Lobo luego de la salida de Alejandro Orfila, tomó las riendas del primer plantel mens sana y busca el once para enfrentar a Estudiantes. El DT, que se desempeñaba en la Reserva, tuvo su primera vez luego de la salida de Marcelo Méndez, cuando dirigió tres encuentros.
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
Una goleada sin despeinarse en Miami
Tras ello, en las redes hubo mucho respaldo para el entrenador y exfutbolista surgido en el Lobo, entre los que se destacó fue el de su hijo. "Mate", a través de su cuenta de X, escribió: "qué semana eterna. que ansiedad que nervios. quédense tranquilos que va a dar la vida por hacer lo mejor posible, no tengo dudas. te amo pa".
qué semana eterna. que ansiedad que nervios. quédense tranquilos que va a dar la vida por hacer lo mejor posible, no tengo dudas.— Mattee𓆰𓆪 (@matte_zaniratto) October 15, 2025
te amo pa❤️#GELP #CGE pic.twitter.com/mKdy2ltLAm
