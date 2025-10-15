Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?

15 de Octubre de 2025 | 07:08

El clima inestable quedó atrás, y la semana en La Plata y alrededores vuelve a registrar buenas condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el miércoles tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 14 grados de mínima y 26 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el jueves se espera nuevamente buen clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; junto con temperaturas de entre 16 y 27 grados.

El viernes se presentaría todavía con buen clima: cielo mayormente nublado, junto a marcas térmicas de entre 16 y 22 grados.