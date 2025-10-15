Relevamiento Florihortícola: La Plata tiene la producción bajo cubierta más grande del país

Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
El estudio confirmó que La Plata tiene la producción bajo cubierta más grande del país y con la mayor diversidad de productos. Los datos obtenidos permitirán diseñar políticas públicas, investigaciones y programas.
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este miércoles la presentación de los resultados del Relevamiento Florihortícola Platense 2025, un sondeo estratégico que volvió a realizarse después de dos décadas y que permitirá conocer en profundidad la diversidad y dimensión del cordón verde productivo local.
“Este relevamiento es una muestra muy significativa del compromiso de la ciudad y de nuestras instituciones con un sector determinante para la economía local. Es un trabajo realizado con gran rigor científico que nos permitirá planificar políticas públicas más precisas y seguir fortaleciendo el desarrollo productivo de La Plata”, destacó Alak.
El evento tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y contó con la participación de Mercedes La Gioiosa, secretaria de Producción e Innovación Tecnológica; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol; el presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata, Francisco Gliemmo; representantes de la Universidad Católica de La Plata (UCALP); y productores del cordón, entre otros referentes y autoridades de diversas instituciones.
El estudio permite saber cuántos productores hay, qué cultivan y sobre qué superficie en todo el partido, datos que servirán para diseñar políticas públicas, investigaciones y programas que fortalezcan al sector y aportarán insumos valiosos para futuros censos provinciales.
El mismo fue impulsado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata y financiado por el Municipio en conjunto con la UNLP, mientras que la ejecución estuvo a cargo del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (LabData), con apoyo de la Dirección Provincial de Estadística.
"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno
LOS RESULTADOS
El trabajo de campo se realizó entre el 15 de junio y el 10 de agosto de 2025, con la participación de 18 profesionales entre encuestadores, supervisores, personal informático y expertos en geoestadística.
Participaron como censistas profesionales pertenecientes a asociaciones representativas de productores rurales, lo que aportó una mirada experta y cercana al territorio. Además, se destacó la muy baja tasa de rechazo durante el trabajo de campo, reflejo del interés y la voluntad de los productores por aportar información precisa y colaborar con el proceso.
En ese marco, se relevaron 71.804 hectáreas y 3.302 manzanas del territorio platense, identificando de manera preliminar más de 2.800 explotaciones agropecuarias, de las cuales casi 2.300 están dedicadas a la producción florihortícola, frutícola o de vivero.
Estas explotaciones ocupan 4.922 hectáreas, 4.005 de ellas destinadas específicamente a cultivos hortiflorícolas, mientras que se registraron 2.285 hectáreas cultivadas a campo y 1.720 bajo cubierta, modalidad en la que La Plata lidera a nivel nacional con la mayor diversidad de productos.
El estudio, a su vez, reveló que el cinturón verde emplea a más de 6.200 personas, entre productores, medieros y trabajadores, y que la producción anual estimada asciende a 95.955 toneladas, sin considerar la producción de flores.
Del total, el 89,5% corresponde a hortalizas, el 10,3% a viveros y el 0,1% a frutales. Entre los principales cultivos por volumen se destacan el tomate (35%), la acelga (11%), la lechuga mantecosa (8%), los pimientos secos (6%), la berenjena (5%), la lechuga criolla (4%), la frutilla (4%) y otras hortalizas que completan el 2% restante.
En cuanto a la producción florícola, el estudio registró que alrededor del 7% de los productores se dedica a este tipo de cultivo, y que muchos de ellos combinan más de una especie. Diversas flores de corte concentran el 5,5% de los productores, seguidas por el crisantemo (3%), la rosa (1,8%), el clavel (1,3%), el lilium (0,3%) y el gladiolo (0,1%).
Cabe mencionar que la iniciativa se enmarca en una batería de acciones provinciales y municipales como el Programa Caminos Rurales, el Punto Fijo de Mercados Bonaerenses en el Mercado Regional y el Plan de Gestión Hídrica de la ADA y la UNLP.
De este modo, el cinturón frutihortícola platense se consolida como uno de los más importantes del país, abasteciendo de alimentos frescos al AMBA y a otros grandes centros urbanos, y siendo clave para la seguridad alimentaria nacional.
El informe completo:
