Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

Relevamiento Florihortícola: La Plata tiene la producción bajo cubierta más grande del país

El estudio confirmó que La Plata tiene la producción bajo cubierta más grande del país y con la mayor diversidad de productos. Los datos obtenidos permitirán diseñar políticas públicas, investigaciones y programas.

Relevamiento Florihortícola: La Plata tiene la producción bajo cubierta más grande del país
15 de Octubre de 2025 | 16:43

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este miércoles la presentación de los resultados del Relevamiento Florihortícola Platense 2025, un sondeo estratégico que volvió a realizarse después de dos décadas y que permitirá conocer en profundidad la diversidad y dimensión del cordón verde productivo local.

“Este relevamiento es una muestra muy significativa del compromiso de la ciudad y de nuestras instituciones con un sector determinante para la economía local. Es un trabajo realizado con gran rigor científico que nos permitirá planificar políticas públicas más precisas y seguir fortaleciendo el desarrollo productivo de La Plata”, destacó Alak.

El evento tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y contó con la participación de Mercedes La Gioiosa, secretaria de Producción e Innovación Tecnológica; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol; el presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata, Francisco Gliemmo; representantes de la Universidad Católica de La Plata (UCALP); y productores del cordón, entre otros referentes y autoridades de diversas instituciones.

El estudio permite saber cuántos productores hay, qué cultivan y sobre qué superficie en todo el partido, datos que servirán para diseñar políticas públicas, investigaciones y programas que fortalezcan al sector y aportarán insumos valiosos para futuros censos provinciales.

El mismo fue  impulsado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata y financiado por el Municipio en conjunto con la UNLP, mientras que la ejecución estuvo a cargo del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (LabData), con apoyo de la Dirección Provincial de Estadística.

LE PUEDE INTERESAR

"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno

LE PUEDE INTERESAR

Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita

LOS RESULTADOS

El trabajo de campo se realizó entre el 15 de junio y el 10 de agosto de 2025, con la participación de 18 profesionales entre encuestadores, supervisores, personal informático y expertos en geoestadística.

Participaron como censistas profesionales pertenecientes a asociaciones representativas de productores rurales, lo que aportó una mirada experta y cercana al territorio. Además, se destacó la muy baja tasa de rechazo durante el trabajo de campo, reflejo del interés y la voluntad de los productores por aportar información precisa y colaborar con el proceso.

En ese marco, se relevaron 71.804 hectáreas y 3.302 manzanas del territorio platense, identificando de manera preliminar más de 2.800 explotaciones agropecuarias, de las cuales casi 2.300 están dedicadas a la producción florihortícola, frutícola o de vivero.

Estas explotaciones ocupan 4.922 hectáreas, 4.005 de ellas destinadas específicamente a cultivos hortiflorícolas, mientras que se registraron 2.285 hectáreas cultivadas a campo y 1.720 bajo cubierta, modalidad en la que La Plata lidera a nivel nacional con la mayor diversidad de productos.

El estudio, a su vez, reveló que el cinturón verde emplea a más de 6.200 personas, entre productores, medieros y trabajadores, y que la producción anual estimada asciende a 95.955 toneladas, sin considerar la producción de flores.

Del total, el 89,5% corresponde a hortalizas, el 10,3% a viveros y el 0,1% a frutales. Entre los principales cultivos por volumen se destacan el tomate (35%), la acelga (11%), la lechuga mantecosa (8%), los pimientos secos (6%), la berenjena (5%), la lechuga criolla (4%), la frutilla (4%) y otras hortalizas que completan el 2% restante.

En cuanto a la producción florícola, el estudio registró que alrededor del 7% de los productores se dedica a este tipo de cultivo, y que muchos de ellos combinan más de una especie. Diversas flores de corte concentran el 5,5% de los productores, seguidas por el crisantemo (3%), la rosa (1,8%), el clavel (1,3%), el lilium (0,3%) y el gladiolo (0,1%).

Cabe mencionar que la iniciativa se enmarca en una batería de acciones provinciales y municipales como el Programa Caminos Rurales, el Punto Fijo de Mercados Bonaerenses en el Mercado Regional y el Plan de Gestión Hídrica de la ADA y la UNLP.

De este modo, el cinturón frutihortícola platense se consolida como uno de los más importantes del país, abasteciendo de alimentos frescos al AMBA y a otros grandes centros urbanos, y siendo clave para la seguridad alimentaria nacional.

El informe completo:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

"La Plata está de fiesta": hablaron los motoqueros de "Hells Angels"

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno

Últimas noticias de La Ciudad

En bici y disfrazados por Halloween en La Plata

"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno

Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita

En Provincia se comenzará a indicar la primera mamografía a los 40 años
Policiales
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa
VIDEO. Insólito: así se frenó un partido de fútbol en La Plata en medio de una persecución a un delincuente
Susto y tensión en La Plata: un auto se prendió fuego en plena calle y las llamas alarmaron a todo el barrio
Voraz incendio destruyó tres colectivos en una empresa de Berazategui 
Espectáculos
Se apaga MTV y se cierra una era: del "video mató la radio" al "streaming calló a la tele musical"
¡Bombazo! Amaia Montero confirmó que vuelve a La Oreja de Van Gogh
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos
Información General
La ANMAT prohibió un aceite de oliva famoso
Los detalles de la obra hídrica clave para evitar inundaciones en el interior de la Provincia
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Deportes
La Sub 20 visita a Colombia por el pase a la final del Mundial: hora, formaciones y tv
Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla