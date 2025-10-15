Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Persecución, fuga y choque en La Plata: dos policías fueron trasladados al hospital

Persecución, fuga y choque en La Plata: dos policías fueron trasladados al hospital
15 de Octubre de 2025 | 19:40

Dos miembros de la policía motorizada resultaron heridos luego de que los rodados chocaran entre sí mientras participaban de una persecución en Melchor Romero.

El episodio ocurrió en horas de la tarde, en los alrededores de 155 entre 35 y 36, cuando los agentes prestaban apoyo en una persecución de una moto robada en jurisdicción de la Comisaría 4ª.

Las motos oficiales involucradas eran conducidas por dos agentes y por motivos que aún se investigan, las unidades chocaron entre sí, lo que provocó una dura caída al pavimento. Hasta el momento, no se ha determinado la participación de terceros en el siniestro. 

Una ambulancia del SAME, acudió al lugar para asistir a los policías y uno de los agentes fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Romero como medida preventiva para su evaluación médica. Posteriormente, el efectivo restante también fue derivado al mismo centro asistencial por personal de la Policía. Ambos fueron reportados en estado consciente y con lesiones leves. 

