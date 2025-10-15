Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados
Invasión "Hells Angels" en La Plata: operativo especial, cambio de sede y los icónicos chalecos bordados
Terror en los automovilistas por un grupo de "tira piedras" en un transitado cruce de Tolosa
Informe | Los números del cinturón verde de La Plata: hectáreas, qué se cultivas más y la cifra "más alta" del país
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Zaniratto encabezó la práctica en Estancia Chica y ya prepara el equipo para el clásico del domingo
"Todos metidos": Domínguez, con algunas dudas, busca el equipo para el clásico en UNO
El crecimiento de la violencia escolar desborda a familias e instituciones
Al final de la primera parte, la Sub 20 empata 0 a 0 con Colombia por el pase a la final del Mundial
Milei: "El préstamo no está atado a las elecciones, es una estrategia geopolítica"
Bessent anunció que la ayuda de EEUU a la Argentina podría llegar a 40 mil millones de dólares
Persecución, fuga y choque en La Plata: dos policías fueron trasladados al hospital
Santilli en La Plata: dijo que es “difícil” hacer campaña con Espert en la boleta
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
"Los delitos se han incrementado": la Asamblea Vecinal de Tolosa presentó un petitorio en la Gobernación
"Pincha o plomo": en la previa del clásico, un mural encendió la polémica en La Plata
Tras el violento choque en Punta Lara, hallaron varias dosis de cocaína en las pertenencias de un herido
VIDEO. Insólito: así se frenó un partido de fútbol en La Plata en medio de una persecución a un delincuente
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Se apaga MTV y se cierra una era: del "video mató la radio" al "streaming calló a la tele musical"
La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
"Brazilian Day" en La Plata: tras la suspensión, se realiza este finde en Plaza Moreno
Luz verde de Donald Trump a la CIA: hará operaciones encubiertas en Venezuela
Otra explosión durante una feria de ciencias en un colegio: al menos cuatro heridos
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Los gobernadores de Provincias Unidas expresaron su apoyo a Lousteau, Ocaña y Randazzo
¡Bombazo! Amaia Montero confirmó que vuelve a La Oreja de Van Gogh
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos miembros de la policía motorizada resultaron heridos luego de que los rodados chocaran entre sí mientras participaban de una persecución en Melchor Romero.
El episodio ocurrió en horas de la tarde, en los alrededores de 155 entre 35 y 36, cuando los agentes prestaban apoyo en una persecución de una moto robada en jurisdicción de la Comisaría 4ª.
Las motos oficiales involucradas eran conducidas por dos agentes y por motivos que aún se investigan, las unidades chocaron entre sí, lo que provocó una dura caída al pavimento. Hasta el momento, no se ha determinado la participación de terceros en el siniestro.
Una ambulancia del SAME, acudió al lugar para asistir a los policías y uno de los agentes fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Romero como medida preventiva para su evaluación médica. Posteriormente, el efectivo restante también fue derivado al mismo centro asistencial por personal de la Policía. Ambos fueron reportados en estado consciente y con lesiones leves.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí